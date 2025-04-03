Украина решила проблему нехватки войск

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает Reuters.

Украина, по-видимому, решила часть проблемы нехватки войск, воюющих против России, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев.

Он также отметил, что прекращение поставок оружия и разведывательной информации со стороны США будет крайне пагубно сказываться на положении украинских войск на фронте, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставки вооружений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава, особенно в пехоте.