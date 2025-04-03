USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Украина решила проблему нехватки войск

19:35 1864

Украина, по-видимому, решила часть проблемы нехватки войск, воюющих против России, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает Reuters.

Он также отметил, что прекращение поставок оружия и разведывательной информации со стороны США будет крайне пагубно сказываться на положении украинских войск на фронте, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставки вооружений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава, особенно в пехоте.

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 231
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1196
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4753
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6665
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3652
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5495
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1013
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8765
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 710
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3217
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1942

ЭТО ВАЖНО

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 231
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1196
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4753
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6665
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3652
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5495
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1013
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8765
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 710
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3217
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться