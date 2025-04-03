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Инфляция в Турции замедлилась

19:46 642

Потребительские цены в Турции в марте выросли на 38,1% в годовом выражении, сообщается в отчете статинститута Turkstat. Это минимальный показатель с декабря 2021 года и десятый месяц подряд замедления инфляции. В феврале она составляла 39,05%.

Аналитики ожидали меньшего снижения — до 38,9%, по данным Trading Economics.

Сильнее всего в марте подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — на 37,12% (в феврале — 35,11%), медицинские услуги — на 42,01% (43,02%) и гостиницы, кафе и рестораны — на 43,38% (45,9%). При этом инфляция в транспортном секторе замедлилась до 21,59% (23,38%), а в категории одежды и обуви — до 14,81% (20,84%).

Без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция снизилась до 37,42% — это минимум с декабря 2021 года.

В помесячном выражении рост цен ускорился до 2,46% против 2,27% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в марте выросли на 23,5% в годовом выражении — это минимальный прирост с ноября 2020 года. В феврале показатель составлял 25,21%. В месячном выражении цены увеличились на 1,88% против 2,12% месяцем ранее.

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