НАТО передаст Украине дополнительные F-16
19:58 717
Союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16.
Об этом сообщил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи, его цитирует РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает в этом году продолжения поставок F-16.
По словам Зеленского, «это важно для стабильности всей Европы».
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