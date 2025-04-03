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Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Пошлины Трампа обрушили и нефть

20:09 1200

Цены на нефть продолжают снижаться и ускорили падение уже примерно до 7% на новостях о введении новых торговых пошлин США.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов по состоянию на 16 часов 3 апреля.

Такая стоимость последний раз фиксировалась 19 марта.

Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники решили ускорить увеличение добычи нефти.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

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