Пошлины Трампа обрушили и нефть
Цены на нефть продолжают снижаться и ускорили падение уже примерно до 7% на новостях о введении новых торговых пошлин США.
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Так, цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов по состоянию на 16 часов 3 апреля.
Такая стоимость последний раз фиксировалась 19 марта.
Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники решили ускорить увеличение добычи нефти.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.