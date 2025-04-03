Пошлины Трампа обрушили и нефть

Цены на нефть продолжают снижаться и ускорили падение уже примерно до 7% на новостях о введении новых торговых пошлин США.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов по состоянию на 16 часов 3 апреля.