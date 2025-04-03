Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?

После состоявшегося в прошлом месяце разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом российское бизнес-сообщество оживилось, как ящерица после зимней спячки. И тут же пошли разговоры о том, что и санкции скоро снимут, и крупные западные компании назад вернутся. То, с каким оживлением велись эти разговоры, является косвенным признаком того, насколько уход с российского рынка иностранных компаний был тяжелым ударом по экономике России, как бы не пытались власти убедить всех в том, что ничего страшного в этом нет и даже стало лучше. Народ в эти заявления традиционно не верил, что реакция бизнес-сообщества даже не на конкретные шаги, а всего лишь на домыслы и подтвердила. Но даже в этих реакциях не обошлось без традиционного российского шапкозакидательства. Тот же таблоид «Московский комсомолец» уверенно заявил, что «американский бизнес хочет вернуться в Россию, но теперь игра будет вестись по российским правилам».

Нашлись и те, кто подобно Кисе Воробьянинову, тут же стал надувать щеки и грозно топорщить несуществующие усы. Бизнесмен Алексей Нечаев, лидер «Новых людей», вообще заявил: «Что действительно может помешать нашему развитию, так это возвращение западных компаний... Нам нужно защищать своих». По его мнению, «политика очень проста. Если от компании есть польза для России, пусть работает; если мы сами делаем то же, что и она, не хуже, то до свидания». Иными словами - открыто выразил классовый интерес тех, кто на российской имитации «импортозамещения» откровенно наживается: производит и продает некачественные реплики западных товаров, извлекают выгоду от отсутствия иностранной конкуренции, с энтузиазмом разворовывают средства, которые государство щедро раздает на разработку и запуск в производство отечественной и якобы «импортозамещенной» продукции, всех этих «убийц» Ютуба и Андроида и прочей дорогостоящей, но никак не получающейся шелухи. Наиболее либеральные из них на полном серьезе считают, что иностранные компании могут вернуться в Россию, но только на правах младших партнеров и как поставщики недосягаемых для российских «эффективных менеджеров» технологий и инвестиций. А уж распоряжаться всем этим будут сами эти - «эффективные».

Причем, замечу между делом, такие люди – являются ядром российской «партии войны». И не от большого патриотизма, а как выгодополучатели от нее. Они как раз из тех, про кого говорят: «Кому война, а кому – мать родна». Своего рода плесень и пена, которая появляется на крови и страданиях. Но мы несколько отвлеклись от основной темы. Так вот – во всех этих оживленных обсуждениях «экспертов» о вероятности возвращения западных компаний в Россию нет ответа на вопрос, который, по логике, должен быть основным: «Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?». Прибыль? Но для этого с России должны быть сняты санкции, чего даже на горизонте не видно. Да к тому же, российский рынок стремительно схлопывается – и работать на нем можно, но не слишком выгодно, какую сферу не возьми – везде кризис, а рост доходов – это только для узкой группы лиц. Высокая маржинальность, что, в принципе, сравнимо с прибыльностью? Так это опять же в очень ограниченном секторе. Да при этом риски, которые остаются для иностранного бизнеса неприемлемо высокими. Прежде всего – в сфере санкций, которые никто не думает отменять, а если оно в ближайшее время и произойдет, то будет поэтапным и весьма ограниченным. И до банковской сферы, которая столь болезненна для российской экономики, дойдет чуть ли не в самую последнюю очередь.