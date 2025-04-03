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Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Россия, Беларусь, Иран в списке опасных для поездок стран

20:16 465

Госдепартамент США обновил перечень стран, поездки в которые представляют повышенный риск для американских граждан.

В новый список вошли Россия, Беларусь и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Американцам рекомендовано избегать поездок в эти страны, а тем, кто уже находится там, проявлять максимальную осторожность.

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