Россия, Беларусь, Иран в списке опасных для поездок стран
20:16 465
Госдепартамент США обновил перечень стран, поездки в которые представляют повышенный риск для американских граждан.
В новый список вошли Россия, Беларусь и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Американцам рекомендовано избегать поездок в эти страны, а тем, кто уже находится там, проявлять максимальную осторожность.
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