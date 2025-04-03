Чистка в Совете нацбезопасности США

Несколько высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности США были уволены утром 3 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, среди уволенных оказался старший директор по технологиям и национальной безопасности Дэвид Фейт. Точные причины увольнений не уточняются, но два источника связали их с внутренними проверками.

В последние недели администрация Дональда Трампа столкнулась с рядом скандалов. В их центре оказался советник президента по нацбезопасности Майк Уолц, которого связывают с утечкой секретных данных о военных операциях, а его помощники были уличены в использовании незащищенной почты для обсуждения военных вопросов. СМИ сообщают, что в Белом доме уже обсуждают его возможную отставку.