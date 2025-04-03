Для Трампа только настоящие яйца
Белый дом не станет использовать пластиковые яйца на традиционных пасхальных мероприятиях, несмотря на их дефицит в США из-за птичьего гриппа, сообщает NBC News.
«Цена на яйца упала на 59%, и она будет падать и дальше, а доступность просто фантастическая. Они говорили, что на Пасху, пожалуйста, не используйте яйца. Вы можете использовать пластиковые яйца? Я сказал, что мы не хотим этого делать», — сказал Трамп.
Однако Белый дом не уточнил, кто именно попросил президента не использовать настоящие яйца.
Ежегодное катание пасхальных яиц на Южной лужайке запланировано на 21 апреля. По данным American Egg Board, гостям предоставят 30 тысяч яиц для украшения и игр. Несмотря на трудности с поставками, организаторы решили не менять традиционный формат.
Резкий скачок цен на яйца в США произошел в последнем квартале 2024 года, когда из-за эпидемии птичьего гриппа погибли более 20 млн кур-несушек. По данным американского Минсельхоза, в конце февраля средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем и более чем на 200% превышает уровень 2024 года.
В начале марта Минюст США начал предварительное расследование скачка цен. Целью, по данным Bloomberg, является проверка, не вступили ли компании — производители яиц Cal-Maine Foods и Rose Acre Farms в сговор с целью повышения цен и ограничения поставок продукта.