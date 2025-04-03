Для Трампа только настоящие яйца

Белый дом не станет использовать пластиковые яйца на традиционных пасхальных мероприятиях, несмотря на их дефицит в США из-за птичьего гриппа, сообщает NBC News.

«Цена на яйца упала на 59%, и она будет падать и дальше, а доступность просто фантастическая. Они говорили, что на Пасху, пожалуйста, не используйте яйца. Вы можете использовать пластиковые яйца? Я сказал, что мы не хотим этого делать», — сказал Трамп.

Однако Белый дом не уточнил, кто именно попросил президента не использовать настоящие яйца.