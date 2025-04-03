USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Для Трампа только настоящие яйца

20:44 285

Белый дом не станет использовать пластиковые яйца на традиционных пасхальных мероприятиях, несмотря на их дефицит в США из-за птичьего гриппа, сообщает NBC News.

«Цена на яйца упала на 59%, и она будет падать и дальше, а доступность просто фантастическая. Они говорили, что на Пасху, пожалуйста, не используйте яйца. Вы можете использовать пластиковые яйца? Я сказал, что мы не хотим этого делать», — сказал Трамп.

Однако Белый дом не уточнил, кто именно попросил президента не использовать настоящие яйца.

Ежегодное катание пасхальных яиц на Южной лужайке запланировано на 21 апреля. По данным American Egg Board, гостям предоставят 30 тысяч яиц для украшения и игр. Несмотря на трудности с поставками, организаторы решили не менять традиционный формат.

Резкий скачок цен на яйца в США произошел в последнем квартале 2024 года, когда из-за эпидемии птичьего гриппа погибли более 20 млн кур-несушек. По данным американского Минсельхоза, в конце февраля средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем и более чем на 200% превышает уровень 2024 года.

В начале марта Минюст США начал предварительное расследование скачка цен. Целью, по данным Bloomberg, является проверка, не вступили ли компании — производители яиц Cal-Maine Foods и Rose Acre Farms в сговор с целью повышения цен и ограничения поставок продукта.

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 251
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1215
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4768
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6670
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3660
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5505
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1016
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8768
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 711
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3229
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1944

ЭТО ВАЖНО

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 251
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1215
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4768
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6670
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3660
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5505
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1016
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8768
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 711
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3229
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1944
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться