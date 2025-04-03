Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Министр энергетики Болгарии Жечо Станков 2 апреля посетил порт Бургас, где произошла разгрузка первых 4 тысяч труб для нового европейского маршрута «Вертикальный газовый коридор» планируемой максимальной мощностью до 10 млрд кубометров газа в год, сообщает haqqin.az.
По словам министра, строительные работы должны стартовать в мае и касаются создания 48-километрового газопровода на участке Кулата - Кресны (граница с Грецией); 61-километрового газопроводного участка Рупча - Ветрино (граница Болгарии с Румынией) и в самой Болгарии 53-километрового соединения между Пиперево и Перником.
Завершение проекта запланировано на конец 2026 года и призвано содействовать доставке поступающего на греческие терминалы газа (в основном сжиженного природного газа из США, Алжира, Катара, Египта) через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию вплоть до Украины и Молдовы.
«Болгария ведет переговоры с Венгрией, Молдовой и Украиной о совместных закупках СПГ для снижения цен на газ в Европе и загрузки украинских газохранилищ», — сообщил министр энергетики Болгарии.
Напомним, что летом 2024 года болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» подписал два контракта на сумму около 269,6 миллиона долларов с двумя консорциумами (Hill International и GBS) на создание инфраструктуры в рамках «Вертикального газового коридора».
Как пояснил haqqin.az информированный источник, намеченные Болгарией работы приведут к тому, что в конце 2026 года «Вертикальный газовый коридор» сможет транспортировать 3,6 млрд кубометров газа, который будет поступать в эту газопроводную систему от греческих СПГ-терминалов.
Отметим, что для Болгарии этот маршрут столь же важен, как и Южный газовый коридор (ЮГК), по которому страна с 2022 года получает азербайджанский газ через интер-коннектор IGB.
Источник в SOCAR сообщил haqqin.az, что Азербайджан не участвует в проекте «Вертикальный газовый коридор», но не исключает возможности использовать его при необходимости, когда этот маршрут заработает.
Для развития «Вертикального газового коридора», Болгария в настоящее время работает над увеличением пропускной способности газопровода IGB (Interconnector Greece Bulgaria) до 5 млрд кубометров в год с текущей мощности 3 млрд кубометров в год. Таким образом, выход на максимальную мощность «Вертикального газового коридора» в 10 млрд кубометров в год — пока под вопросом.
По мнению эксперта независимого эксперта в газовых вопросах, высказанного haqqin.az, появление «Вертикального газового коридора» ставит под вопрос значительное расширение ЮГК, т.к. Европе проще ориентироваться на прием и обработку СПГ.
«Любые газопроводные консорциумы в ЕС, согласно правилам регуляторов, проводят маркет-тесты на гарантированные потребности газа и обязывающую поставку в ту или иную страну. Маркет-тесты, например, регулярно осуществляются Trans Adriatic Pipeline (европейская часть ЮГК), и конечно же будут осуществляться и консорциумом «Вертикального газового коридора»», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что именно согласно итогам маркет-теста от января 2024 года, ЮГК будет с 1 января 2026 года на три года расширен на 1,2 млрд кубометров газа в год.
Как сообщили haqqin.az в консорциуме TAP AG, в июле 2025 года будет объявлен следующий маркет-тест, который призван понять настроения покупателей газа в ЕС с учетом возможностей роста доставки этого газа по ЮГК.
Напомним, что летом 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о планах Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС с 8 млрд кубометров (показатель 2021 года), то есть довести их до 16 млрд кубометров в год. Такая возможность прорабатывается и будет обсуждена 4 апреля в Баку в ходе 11-го заседания Консультативного Совета Южного газового коридора.