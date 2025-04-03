USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?

еще один вопрос
Ламия Исаева, специально для haqqin.az
20:46 253

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков 2 апреля посетил порт Бургас, где произошла разгрузка первых 4 тысяч труб для нового европейского маршрута «Вертикальный газовый коридор» планируемой максимальной мощностью до 10 млрд кубометров газа в год, сообщает haqqin.az.

По словам министра, строительные работы должны стартовать в мае и касаются создания 48-километрового газопровода на участке Кулата - Кресны (граница с Грецией); 61-километрового газопроводного участка Рупча - Ветрино (граница Болгарии с Румынией) и в самой Болгарии 53-километрового соединения между Пиперево и Перником.

Болгария запускает «Вертикальный газовый коридор»

Завершение проекта запланировано на конец 2026 года и призвано содействовать доставке поступающего на греческие терминалы газа (в основном сжиженного природного газа из США, Алжира, Катара, Египта) через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию вплоть до Украины и Молдовы.

«Болгария ведет переговоры с Венгрией, Молдовой и Украиной о совместных закупках СПГ для снижения цен на газ в Европе и загрузки украинских газохранилищ», — сообщил министр энергетики Болгарии.

Напомним, что летом 2024 года болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» подписал два контракта на сумму около 269,6 миллиона долларов с двумя консорциумами (Hill International и GBS) на создание инфраструктуры в рамках «Вертикального газового коридора».

Как пояснил haqqin.az информированный источник, намеченные Болгарией работы приведут к тому, что в конце 2026 года «Вертикальный газовый коридор» сможет транспортировать 3,6 млрд кубометров газа, который будет поступать в эту газопроводную систему от греческих СПГ-терминалов.

Отметим, что для Болгарии этот маршрут столь же важен, как и Южный газовый коридор (ЮГК), по которому страна с 2022 года получает азербайджанский газ через интер-коннектор IGB.

Источник в SOCAR сообщил haqqin.az, что Азербайджан не участвует в проекте «Вертикальный газовый коридор», но не исключает возможности использовать его при необходимости, когда этот маршрут заработает.

Для развития «Вертикального газового коридора», Болгария в настоящее время работает над увеличением пропускной способности газопровода IGB (Interconnector Greece Bulgaria) до 5 млрд кубометров в год с текущей мощности 3 млрд кубометров в год. Таким образом, выход на максимальную мощность «Вертикального газового коридора» в 10 млрд кубометров в год — пока под вопросом. 

Азербайджан не участвует в проекте «Вертикальный газовый коридор», но не исключает возможности использовать его при необходимости,

По мнению эксперта независимого эксперта в газовых вопросах, высказанного haqqin.az, появление «Вертикального газового коридора» ставит под вопрос значительное расширение ЮГК, т.к. Европе проще ориентироваться на прием и обработку СПГ.

«Любые газопроводные консорциумы в ЕС, согласно правилам регуляторов, проводят маркет-тесты на гарантированные потребности газа и обязывающую поставку в ту или иную страну. Маркет-тесты, например, регулярно осуществляются Trans Adriatic Pipeline (европейская часть ЮГК), и конечно же будут осуществляться и консорциумом «Вертикального газового коридора»», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что именно согласно итогам маркет-теста от января 2024 года, ЮГК будет с 1 января 2026 года на три года расширен на 1,2 млрд кубометров газа в год.

Как сообщили haqqin.az в консорциуме TAP AG, в июле 2025 года будет объявлен следующий маркет-тест, который призван понять настроения покупателей газа в ЕС с учетом возможностей роста доставки этого газа по ЮГК.

Напомним, что летом 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о планах Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС с 8 млрд кубометров (показатель 2021 года), то есть довести их до 16 млрд кубометров в год. Такая возможность прорабатывается и будет обсуждена 4 апреля в Баку в ходе 11-го заседания Консультативного Совета Южного газового коридора.

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 254
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1216
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4770
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6671
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3661
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5505
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1016
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8768
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 711
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3229
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1945

ЭТО ВАЖНО

Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 254
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 1216
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 4770
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 6671
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 3661
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет
Стройбарон Maşınqayıran отнял, сломал, не заплатил, проиграл суд… и не исполняет общественная приемная haqqin.az
14:59 5505
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
Турция и Азербайджан готовят новое соглашение о поставках газа
18:49 1016
Турция готова к войне. Без объявлений
Турция готова к войне. Без объявлений главная тема; все еще актуально
11:23 8768
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания?
Что обсудил Фарид Гаибов с боссами европейского и мирового плавания? ФОТО
18:57 711
Французы сжигают американский флаг
Французы сжигают американский флаг видео
17:40 3229
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
Путин рассчитывает на Трампа, но готов продолжать войну
17:03 1945
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться