Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?

По словам министра, строительные работы должны стартовать в мае и касаются создания 48-километрового газопровода на участке Кулата - Кресны (граница с Грецией); 61-километрового газопроводного участка Рупча - Ветрино (граница Болгарии с Румынией) и в самой Болгарии 53-километрового соединения между Пиперево и Перником.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков 2 апреля посетил порт Бургас, где произошла разгрузка первых 4 тысяч труб для нового европейского маршрута «Вертикальный газовый коридор» планируемой максимальной мощностью до 10 млрд кубометров газа в год, сообщает haqqin.az.

Завершение проекта запланировано на конец 2026 года и призвано содействовать доставке поступающего на греческие терминалы газа (в основном сжиженного природного газа из США, Алжира, Катара, Египта) через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию вплоть до Украины и Молдовы.

«Болгария ведет переговоры с Венгрией, Молдовой и Украиной о совместных закупках СПГ для снижения цен на газ в Европе и загрузки украинских газохранилищ», — сообщил министр энергетики Болгарии.

Напомним, что летом 2024 года болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» подписал два контракта на сумму около 269,6 миллиона долларов с двумя консорциумами (Hill International и GBS) на создание инфраструктуры в рамках «Вертикального газового коридора».

Как пояснил haqqin.az информированный источник, намеченные Болгарией работы приведут к тому, что в конце 2026 года «Вертикальный газовый коридор» сможет транспортировать 3,6 млрд кубометров газа, который будет поступать в эту газопроводную систему от греческих СПГ-терминалов.

Отметим, что для Болгарии этот маршрут столь же важен, как и Южный газовый коридор (ЮГК), по которому страна с 2022 года получает азербайджанский газ через интер-коннектор IGB.

Источник в SOCAR сообщил haqqin.az, что Азербайджан не участвует в проекте «Вертикальный газовый коридор», но не исключает возможности использовать его при необходимости, когда этот маршрут заработает.

Для развития «Вертикального газового коридора», Болгария в настоящее время работает над увеличением пропускной способности газопровода IGB (Interconnector Greece Bulgaria) до 5 млрд кубометров в год с текущей мощности 3 млрд кубометров в год. Таким образом, выход на максимальную мощность «Вертикального газового коридора» в 10 млрд кубометров в год — пока под вопросом.