Белый дом трясет: громкие увольнения

По их данным, увольнения стали прямым результатом встречи в среду президента США Дональда Трампа с ультраправой активисткой Лорой Лумер. Она попросила главу государства отправить в отставку нескольких сотрудников СНБ высокого ранга, утверждая, что те нелояльны американскому лидеру. Лумер также предложила Трампу отправить в отставку первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Алекса Уонга. CNN отмечает, что он пока не уволен, но может быть отправлен в отставку уже в четверг, хотя окончательное решение еще не принято.

Нескольких директоров Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отправили в отставку, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в отставку отправлены директор по разведке и бывший сотрудник аппарата нынешнего госсекретаря Марко Рубио в сенатском спецкомитете по разведке Брайан Уолш, старший директор по законодательным вопросам, который ранее был директором по законодательным вопросам в аппарате нынешнего помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца в Конгрессе, Томас Боудри и старший директор по технологиям и национальной безопасности, который работал в Госдепартаменте во время первого президентского срока Трампа, Дэвид Фейт.

«СНБ не комментирует кадровые вопросы», - сообщил CNN пресс-секретарь СНБ Брайан Хьюз.

Источник Axios, знакомый с ситуацией, утверждает, что уволены, возможно, до 10 человек.

Лумер отказалась сообщать телеканалу подробности встречи в Овальном кабинете Белого дома, на которой присутствовали также Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.