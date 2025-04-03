USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Белый дом трясет: громкие увольнения

21:05 2875

Нескольких директоров Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отправили в отставку, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, увольнения стали прямым результатом встречи в среду президента США Дональда Трампа с ультраправой активисткой Лорой Лумер. Она попросила главу государства отправить в отставку нескольких сотрудников СНБ высокого ранга, утверждая, что те нелояльны американскому лидеру. Лумер также предложила Трампу отправить в отставку первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Алекса Уонга. CNN отмечает, что он пока не уволен, но может быть отправлен в отставку уже в четверг, хотя окончательное решение еще не принято.

Ультраправая активистка Лора Лумер попросила Трампа отправить в отставку нескольких сотрудников СНБ высокого ранга, утверждая, что те нелояльны американскому лидеру

По данным телеканала, в отставку отправлены директор по разведке и бывший сотрудник аппарата нынешнего госсекретаря Марко Рубио в сенатском спецкомитете по разведке Брайан Уолш, старший директор по законодательным вопросам, который ранее был директором по законодательным вопросам в аппарате нынешнего помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца в Конгрессе, Томас Боудри и старший директор по технологиям и национальной безопасности, который работал в Госдепартаменте во время первого президентского срока Трампа, Дэвид Фейт.

«СНБ не комментирует кадровые вопросы», - сообщил CNN пресс-секретарь СНБ Брайан Хьюз.

Источник Axios, знакомый с ситуацией, утверждает, что уволены, возможно, до 10 человек.

Лумер отказалась сообщать телеканалу подробности встречи в Овальном кабинете Белого дома, на которой присутствовали также Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
21:43 6630
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
22:00 699
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 6134
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
22:14 669
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
21:05 2876
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
20:10 2119
Израиль и Турция подошли нос к носу
Израиль и Турция подошли нос к носу продолжение главной темы; все еще актуально
12:26 6166
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 1512
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 2880
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 7388
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 4462

ЭТО ВАЖНО

Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
21:43 6630
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
22:00 699
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 6134
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
22:14 669
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
21:05 2876
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
20:10 2119
Израиль и Турция подошли нос к носу
Израиль и Турция подошли нос к носу продолжение главной темы; все еще актуально
12:26 6166
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 1512
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 2880
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 7388
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 4462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться