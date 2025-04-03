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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Канада ударила по автопрому США

21:07 1993

Канада вводит 25-процентный тариф на импорт автомобилей из США, не соответствующих соглашению о свободной торговле (CUSMA).

Об этом 3 апреля на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CBC.

По его словам, новые тарифы распространяются на автомобили и автозапчасти неканадского происхождения, соответствующие требованиям CUSMA, но не затрагивают Мексику — третьего участника соглашения.

"Эра постоянного углубления интеграции с США закончилась. 80-летний период, когда Америка играла роль глобального экономического лидера, подошел к концу", — заявил Карни.

Премьер-министр выразил сомнение, что США пересмотрят свою торговую политику, пока её последствия не начнут сказываться на американских семьях и рабочих.

Канада была исключена из 10% базовых тарифов США, введённых против большинства стран мира. Однако новый 25-процентный американский тариф на импортные автомобили, вступивший в силу ночью 3 апреля, распространяется и на Канаду, что может сильно ударить по её автопромышленности.

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