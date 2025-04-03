Европа хочет разместить у себя гиперзвуковое оружие

Об этом рассказал главком вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает ТАСС.

«Есть запрос на размещение одной из них в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании», — заявил он в Сенате США.

По его словам, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками для сдерживания России. Он подчеркнул, что создание военно-воздушных сил, способных преодолеть все современные силы противовоздушной обороны, станут основой доктрины ядерного сдерживания Франции.