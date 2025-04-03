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Спецслужбы Украины выявили группу, готовившую «внешнее управление»

21:34 1077

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о раскрытии группы лиц, которые, по данным ведомства, обсуждали создание в Украине переходной администрации под внешним контролем.

Как утверждает пресс-служба СБУ, на этой неделе руководители группы приняли участие в форуме в Москве, где обсуждалась возможность формирования временного управления в Украине.

По информации спецслужбы, лидером группы является глава запрещенной партии "Держава" Дмитрий Василец, который ранее был заочно арестован в Украине. Среди других участников упоминаются юрист Валентин Рыбин, политический комментатор Александр Скубченко, бывший житель Киева Александр Семенченко, а также несколько других лиц, находящихся за пределами Украины.

В СБУ заявляют, что группа создала сайт, стилизованный под официальные ресурсы украинских госорганов, и инициировала проведение "онлайн-референдума" о будущем страны. Кроме того, по информации ведомства, была разработана копия портала "Дія", якобы для имитации голосования.

Также в сообщении утверждается, что участники группы планировали организовать представительства в странах ЕС, которые должны были выступать в качестве альтернативных дипломатических структур Украины.

По результатам расследования следователи СБУ предъявили фигурантам подозрения в посягательстве на конституционный строй Украины по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

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