Вашингтон прекратил спутниковую трансляцию «Радио Свобода» в России
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Правительство США отключило спутниковую трансляцию передач на русском языке медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на территории России.
Как сообщил глава медиакорпорации Стивен Капус, спутниковые услуги были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM).
«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены», – заявил Капус в интервью AFP.
Официальные причины прекращения трансляции пока не названы.
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