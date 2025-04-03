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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Вашингтон прекратил спутниковую трансляцию «Радио Свобода» в России

21:46 430

Правительство США отключило спутниковую трансляцию передач на русском языке медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на территории России.

Как сообщил глава медиакорпорации Стивен Капус, спутниковые услуги были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM).

«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены», – заявил Капус в интервью AFP.

Официальные причины прекращения трансляции пока не названы.

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