Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
22:00 707
Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление".
Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете Сената США.
Он также сообщил, что переданные Украине F-16 «летают каждый день», дополнительные истребители готовятся к передаче.
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