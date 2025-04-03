Русские строят корабль на замену «Москве»
На судостроительном заводе в Керчи ведется строительство крупного десантного корабля класса «Иван Рогов».
По данным Newsweek, его размеры значительно превышают потопленный крейсер «Москва».
Корабль рассчитан на перевозку 900 морских пехотинцев, 75 единиц бронетехники, трех малых десантных судов и 15 вертолетов.
Первые ходовые испытания запланированы на 2027 год.
Крейсер "Москва" затонул через полтора месяца после начала полномасштабной войны России против Украины. Украинские военные сообщили, что в него попали две ракеты "Нептун", а российское Минобороны - что инцидент произошел во время буксировки судна в результате пожара, из-за которого на борту сдетонировал боеприпас.