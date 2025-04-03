Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
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Президент Грузии Михаил Кавелашвили в середине апреля посетит Азербайджан, а затем Армению.
Информацию о запланированных визитах Кавелашвили распространил его советник по международным отношениям Лука Эхвая, передает «Эхо Кавказа».
Лука Эхвая сообщил, что первый зарубежный визит Кавелашвили состоится в Азербайджан 14-15 апреля.
«Затем в Армению – предположительно, в конце месяца. Числа пока не определены», - сказал он.
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