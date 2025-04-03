USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита

22:14 680

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в середине апреля посетит Азербайджан, а затем Армению.

Информацию о запланированных визитах Кавелашвили распространил его советник по международным отношениям Лука Эхвая, передает «Эхо Кавказа».

Лука Эхвая сообщил, что первый зарубежный визит Кавелашвили состоится в Азербайджан 14-15 апреля.

«Затем в Армению – предположительно, в конце месяца. Числа пока не определены», - сказал он.

Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
21:43 6638
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
22:00 710
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 6144
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
22:14 681
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
21:05 2887
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
20:10 2124
Израиль и Турция подошли нос к носу
Израиль и Турция подошли нос к носу продолжение главной темы; все еще актуально
12:26 6168
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 1518
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 2885
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 7388
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 4463

ЭТО ВАЖНО

Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
21:43 6638
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
22:00 710
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
18:59 6144
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
22:14 681
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
21:05 2887
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
20:10 2124
Израиль и Турция подошли нос к носу
Израиль и Турция подошли нос к носу продолжение главной темы; все еще актуально
12:26 6168
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»?
Подключится ли Азербайджан к «Вертикальному газовому коридору»? еще один вопрос
20:46 1518
Пошлины Трампа обрушили и нефть
Пошлины Трампа обрушили и нефть
20:09 2885
Аресты в Министерстве сельского хозяйства
Аресты в Министерстве сельского хозяйства все еще актуально
11:32 7388
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах
Зеленский назвал «красные линии» Украины на переговорах обновлено 18:15
18:15 4463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться