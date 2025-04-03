Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита

Информацию о запланированных визитах Кавелашвили распространил его советник по международным отношениям Лука Эхвая, передает «Эхо Кавказа».

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в середине апреля посетит Азербайджан, а затем Армению.

Лука Эхвая сообщил, что первый зарубежный визит Кавелашвили состоится в Азербайджан 14-15 апреля.

«Затем в Армению – предположительно, в конце месяца. Числа пока не определены», - сказал он.