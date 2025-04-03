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Отец Илона Маска заявил, что он и сын восхищаются Путиным

22:28 418

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, заявил, что он и его сын восхищаются российским президентом Владимиром Путиным.

В интервью журналистке он рассказал, что считает Путина примером "сильного лидера", добавив, что российский президент всегда спокоен и говорит "логичные вещи".

"Мы с Илоном определенно немного восхищаемся господином Путиным", — отметил Маск-старший. По его словам, несмотря на критику и "риторику" в западных странах, они с сыном придерживаются такого мнения.

Эррол Маск добавил, что трудно не испытывать восхищения к Путину, подчеркивая, что его выступления всегда спокойны и разумны.

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