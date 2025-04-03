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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

Министр торговли США рассказал о планах Трампа по пошлинам

22:31 258

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Дональд Трамп не планирует менять свою политику в отношении введения новых пошлин, несмотря на возможные угрозы со стороны других стран.

Латник подчеркнул, что США не будут предоставлять немедленных привилегий тем государствам, которые стремятся адаптировать свои системы для того, чтобы угодить администрации Трампа.

"Америка должна перестать быть объектом эксплуатации… и только тогда Дональд Трамп будет готов заключить сделки с каждой страной", — отметил Латник.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

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