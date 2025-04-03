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Тысячи словаков вышли на улицы

22:48 126

В Братиславе и других городах Словакии 3 апреля прошли массовые акции протеста с требованиями отставки правительства Роберта Фицо.

По данным телеканала Markiza, в столице на демонстрацию вышли около 9 тысяч человек. Активисты выступают против предложенного закона, который ужесточает требования к неправительственным организациям, а также критикуют политику кабинета министров в отношении России.

Протесты прошли в нескольких городах страны и в Брюсселе. На 5 апреля запланированы новые акции в десяти городах Словакии.

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