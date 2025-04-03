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В Пентагоне расследуют утечку данных через Signal

3 апреля 2025, 23:01 458

Генинспектор Пентагона начал проверку утечки данных об ударах США по Йемену через мессенджер Signal.

"Целью этой проверки является установить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Минобороны следовали правилам и процедурным требованиям касательно использования коммерческих приложений для обмена сообщениями в рабочих целях. Дополнительно мы проведем оценку соблюдения требований к классификации и хранению данных", - отмечается в документе.

Ранее сенаторы Роджер Уикер и Джек Рид потребовали расследования после публикации The Atlantic. В статье утверждается, что журналист Джеффри Голдберг случайно оказался в групповом чате, где обсуждались детали ударов. Сообщения якобы содержали секретную информацию и совпали по времени с бомбардировками 15 марта.

Утечка вызвала резкую реакцию Демократической партии США, где призывают к отставке ряда чиновников республиканской администрации.

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