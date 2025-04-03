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Алиев о напряженности между США и Европой
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Алиев о напряженности между США и Европой

«Нельзя аннексировать другие страны»

Фредериксен обратилась к Трампу на английском
3 апреля 2025, 23:28 802

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Гренландию вновь отвергла намерения США взять остров под контроль.

Она подчеркнула, что этот вопрос выходит за рамки двусторонних отношений и затрагивает мировой порядок.

"Нельзя аннексировать другие страны", – заявила Фредериксен, а затем, переходя на английский, предложила США совместно укреплять безопасность в Арктике.

Ранее администрация Трампа заявляла о желании установить контроль над Гренландией и даже изучала стоимость такого шага. В Дании подобные заявления называют неприемлемыми.

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