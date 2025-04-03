Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Гренландию вновь отвергла намерения США взять остров под контроль.

Она подчеркнула, что этот вопрос выходит за рамки двусторонних отношений и затрагивает мировой порядок.

"Нельзя аннексировать другие страны", – заявила Фредериксен, а затем, переходя на английский, предложила США совместно укреплять безопасность в Арктике.

Ранее администрация Трампа заявляла о желании установить контроль над Гренландией и даже изучала стоимость такого шага. В Дании подобные заявления называют неприемлемыми.