Российская армия атаковала Харьков беспилотниками

Вечером 3 апреля российская армия снова атаковала Харьков ударными беспилотниками. На месте одного из попаданий возник пожар.

По словам мэра города Игоря Терехова, было нанесено два удара по различным районам, в том числе по Новобаварскому. Он призвал жителей быть осторожными, так как Харьков снова подвергся атаке боевых беспилотных летательных аппаратов.

Позже стало известно, что один из ударов пришелся по двухэтажному дому. В результате попадания начался крупный пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, среди которых дети.