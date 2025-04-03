USD 1.7000
EUR 1.8543
RUB 2.0148
Подписаться на уведомления
Алиев о напряженности между США и Европой
Новость дня
Алиев о напряженности между США и Европой

Российская армия атаковала Харьков беспилотниками

3 апреля 2025, 23:31 592

Вечером 3 апреля российская армия снова атаковала Харьков ударными беспилотниками. На месте одного из попаданий возник пожар.

По словам мэра города Игоря Терехова, было нанесено два удара по различным районам, в том числе по Новобаварскому. Он призвал жителей быть осторожными, так как Харьков снова подвергся атаке боевых беспилотных летательных аппаратов.

Позже стало известно, что один из ударов пришелся по двухэтажному дому. В результате попадания начался крупный пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, среди которых дети.

Что обсудил спецпосланник Путина в Белом доме
Что обсудил спецпосланник Путина в Белом доме обновлено 00:46
00:46 2750
Потери России в Украине приближаются к миллиону человек
Потери России в Украине приближаются к миллиону человек
00:37 198
Турецкий суд отпустил задержанных за призыв к бойкоту
Турецкий суд отпустил задержанных за призыв к бойкоту обновлено 23:59
3 апреля 2025, 23:59 3012
Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию
Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию
3 апреля 2025, 23:52 1002
Российская армия атаковала Харьков беспилотниками
Российская армия атаковала Харьков беспилотниками
3 апреля 2025, 23:31 593
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
3 апреля 2025, 21:43 7762
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
3 апреля 2025, 22:00 1563
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
3 апреля 2025, 18:59 6785
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
3 апреля 2025, 22:14 1712
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
3 апреля 2025, 21:05 4479
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
3 апреля 2025, 20:10 2820

ЭТО ВАЖНО

Что обсудил спецпосланник Путина в Белом доме
Что обсудил спецпосланник Путина в Белом доме обновлено 00:46
00:46 2750
Потери России в Украине приближаются к миллиону человек
Потери России в Украине приближаются к миллиону человек
00:37 198
Турецкий суд отпустил задержанных за призыв к бойкоту
Турецкий суд отпустил задержанных за призыв к бойкоту обновлено 23:59
3 апреля 2025, 23:59 3012
Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию
Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию
3 апреля 2025, 23:52 1002
Российская армия атаковала Харьков беспилотниками
Российская армия атаковала Харьков беспилотниками
3 апреля 2025, 23:31 593
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме»
Озель выступает с жесткими заявлениями. А власть обвиняет оппозицию в «экономическом терроризме» обновлено
3 апреля 2025, 21:43 7762
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
Главком НАТО: ВСУ не смогут перейти в большое наступление ️
3 апреля 2025, 22:00 1563
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике
«Тарифное цунами» Трампа: обвал рынков, доллара, хаос в мировой экономике обновлено
3 апреля 2025, 18:59 6785
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
Президент Грузии выбрал Азербайджан для первого визита
3 апреля 2025, 22:14 1712
Белый дом трясет: громкие увольнения
Белый дом трясет: громкие увольнения
3 апреля 2025, 21:05 4479
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что?
Возвращаться западным компаниям в Россию – чтобы что? главный вопрос
3 апреля 2025, 20:10 2820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться