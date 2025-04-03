Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию
3 апреля в Бакинском военном суде продолжилось рассмотрение уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.
В ходе судебного заседания прокуроры задавали вопросы Давиду Ишханяну.
Ишханян признал, что с 1992 года занимал должность «командира батальона» в сепаратистском режиме и участвовал в войне против Азербайджана. Он подтвердил, что был активным членом партии «Дашнакцутюн» и два года возглавлял ее «фракцию» в «парламенте».
Ишханян заявил, что управление «армией» осуществлялось «комитетом самообороны» под руководством Сержа Саргсяна и Самвела Бабаяна, но деталей управления не знает. Также он сообщил, что в Первую Карабахскую войну подчинялся Монте Мелконяну и воевал в Агдере, Ходжавенде, Кельбаджаре и Агдаме.
«В Ходжавенде было 8 батальонов, и я был командиром одного из них. Эти 8 батальонов подчинялись «оборонительной линии» района, руководителем которой был Монте Мелконян, а командующим «армией» был Самвел Бабаян», - подчеркнул он.
Ишханян признался, что посещал воинскую часть в тогда еще оккупированном Ходжавенде, так как там служил его сын, и он, как «депутат», обязан был заниматься этими вопросами. Он также заявил, что получил «Боевой крест» за участие в военных действиях.
На вопрос об открытых письмах, направленных главам парламентов России, Ирана, Франции, США и стран Европы с призывом оказать давление на Азербайджан, Ишханян ответил: «Да, я отправлял такие письма. Но не знаю, доходили ли они».
Ишханян также рассказал, что познакомился с Рубеном Варданяном в 2010-2011 годах, когда тот посещал его отель. Он подтвердил, что родился в Азербайджанской ССР, но является гражданином Армении, что отражено в его паспорте.
На вопрос гособвинителя о целях военной агрессии Армении против Азербайджана Ишханян ответил: «Я не могу говорить о том времени, поскольку в то время был очень молод. Повзрослев, я понял, что такое стратегические цели, стратегические принципы. Стратегическая цель состояла в объединении Карабаха с Арменией».