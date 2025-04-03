Ишханян заявил в Баку, что отправлял письма в США и Россию

3 апреля в Бакинском военном суде продолжилось рассмотрение уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Ишханян признал, что с 1992 года занимал должность «командира батальона» в сепаратистском режиме и участвовал в войне против Азербайджана. Он подтвердил, что был активным членом партии «Дашнакцутюн» и два года возглавлял ее «фракцию» в «парламенте».

Ишханян заявил, что управление «армией» осуществлялось «комитетом самообороны» под руководством Сержа Саргсяна и Самвела Бабаяна, но деталей управления не знает. Также он сообщил, что в Первую Карабахскую войну подчинялся Монте Мелконяну и воевал в Агдере, Ходжавенде, Кельбаджаре и Агдаме.

«В Ходжавенде было 8 батальонов, и я был командиром одного из них. Эти 8 батальонов подчинялись «оборонительной линии» района, руководителем которой был Монте Мелконян, а командующим «армией» был Самвел Бабаян», - подчеркнул он.

Ишханян признался, что посещал воинскую часть в тогда еще оккупированном Ходжавенде, так как там служил его сын, и он, как «депутат», обязан был заниматься этими вопросами. Он также заявил, что получил «Боевой крест» за участие в военных действиях.