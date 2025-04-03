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Зеленский вблизи границы с Россией

фото; видео
00:17 445

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что посетил Сумскую область, граничащую с российской Курской.

Украинская армия в основном отступила с той части территории Курской области, которую она захватила в августе прошлого года, но в районе границы сообщается об ожесточенных боях.

От областного центра Сум до российской границы около 40 км по прямой. Зеленский не уточнил, в каком месте Сумской области он находился. Ранее в четверг он был в Черниговской области.

Из поста Зеленского следует, что ВСУ продолжают удерживать какую-то часть территории Курской области. «Лично хотел поблагодарить наших воинов: десантно-штурмовые войска, 80-ю бригаду, 82-ю, морскую пехоту — 36-ю бригаду — и всех тех, кто выполняет задачи на Курщине, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумщину от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений», — написал президент.

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