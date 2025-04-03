Большие надежды Трампа

"Я думаю, что все идет очень хорошо", — заявил Трамп, комментируя влияние пошлин на фондовый рынок США. Он подчеркнул, что новые меры обеспечат поступление инвестиций в размере от $6 трлн до $7 трлн в страну.

"Рынки будут бурно расти", — добавил президент, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Флорида. Он также отметил, что в стране будет происходить "бурный рост".

Ранее на фондовых рынках США наблюдалось падение котировок — снижение составило 2,9-4,6%. Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, установив минимальную ставку в 10%. Также с 3 апреля была введена ставка в 25% на все автомобили, импортируемые в страну.