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Потери России в Украине приближаются к миллиону человек

00:37 204

С начала полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла более 900 тысяч человек, из которых 250 тысяч были убиты, сообщили в НАТО, сообщает dw.

При этом РФ продолжает набирать достаточно людей, чтобы восполнить потери.

По информации высокопоставленного чиновника НАТО, Россия потеряла более 900 тысяч военных, включая 250 тысяч погибших, с начала полномасштабного вторжения в Украину. Также он отметил, что среди раненых многих военнослужащих ожидают пожизненные увечья, вследствие некачественного медицинского обслуживания.

Российская армия продолжает терять более 1000 человек ежедневно, как убитыми, так и ранеными. Однако, по данным НАТО, темп набора новых рекрутов пока соответствует темпам потерь. Несмотря на замедление продвижения российских войск, высокопоставленный чиновник отметил, что российские власти продолжают терпеть большие потери ради медленных успехов на фронте. При этом он подчеркнул, что российское общество пока не достигло той точки, когда оно не сможет мириться с такими потерями.

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