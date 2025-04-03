Ракета хуситов вместо Израиля упала в Саудовской Аравии

Хуситы из движения «Ансар Аллах» попытались вновь обстрелять Израиль ракетой. Запущенная в сторону Израиля баллистическая ракета не достигла цели и упала на территории Саудовской Аравии, передают израильские СМИ.

Из сообщений из Эр-Рияда неясно, была ли ракета перехвачена системами ПВО или причиной ее падения стала неисправность.

Хуситы возобновили ракетные обстрелы Израиля 18 марта, вскоре после начала нового этапа военной операции ЦАХАЛ в Газе.

В период с 18 января по 17 марта 2025 года, во время действия соглашения о прекращении огня, хуситы не наносили удары по Израилю.