Евросоюз пришел в Узбекистан

В Самарканде (Узбекистан) впервые в истории стартовал саммит Европейского союза со странами Центральной Азии. Это событие, направленное на активизацию торговых и дипломатических связей ЕС и государств региона, станет площадкой для обсуждения развития Транскаспийского международного торгового коридора, проходящего через территорию Азербайджана. Первый саммит ЕС – Центральная Азия, проходящий под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, продлится с 3 по 4 апреля. В его рамках лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудят актуальные вопросы сотрудничества.

Параллельно, 4–5 апреля, в конгресс-центре Silk Road Samarkand состоится первый Самаркандский климатический форум, на котором соберутся лидеры стран региона, представители ЕС, ООН, международных финансовых институтов и ведущих экологических организаций. Ожидается, что в ходе саммита Европейский союз подтвердит приверженность расширению сотрудничества в стратегически важных направлениях – от транспортной и цифровой связи до добычи и поставок критически важного сырья, углублению экономического партнерства, а также партнерства в сфере безопасности и реализации энергетического перехода. Европейские СМИ отмечают, что в центре повестки дня будут вопросы диверсификации торговых маршрутов в обход России и Китая, а также укрепление дипломатических связей. В то же время вопросы прав человека и санкционной политики по отношению к России, скорее всего, останутся на периферии обсуждений.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Самарканд в четверг с целью углубления партнерства с этим богатым ресурсами регионом, особенно в сферах энергетики и критически важного сырья. В то же время лидеры стран Центральной Азии надеются привлечь инвестиции в развитие промышленности и инфраструктуры своих государств. Насыщенная повестка дня саммита охватывает вопросы поддержки многостороннего сотрудничества, рассмотрения региональных вызовов в сфере безопасности, развития чистой энергетики, стимулирования туризма, программ межгосударственного взаимодействия, а также анализа ситуации вокруг Украины. «Президент Кошта с самого начала своего мандата ясно дал понять, что ЕС должен укреплять связи со своими глобальными партнерами в этом многополярном мире, - заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности перед началом саммита. - Центральная Азия является важным элементом этой стратегии». Следует отметить, что интерес Брюсселя к Центральной Азии значительно возрос после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года. С тех пор представители ЕС активизировали как двусторонние, так и многосторонние дипломатические контакты с государствами региона. Рост интереса связан с тем, что Центральная Азия — это важный торговый маршрут между Китаем и Европой, позволяющий обходить Россию. Помимо этого, Европе данный регион необходим для обеспечения ее энергетической и технологической безопасности посредством доступа к его природным ресурсам.

Как известно, Центральная Азия традиционно считалась сферой влияния России. Но в последние годы экономическое присутствие в регионе Китая значительно усилилось, а по объему прямых инвестиций во многих направлениях КНР уже обошла РФ. Растущий интерес Европейского союза свидетельствует об усилении геополитической конкуренции. При этом в Москве в активности Брюсселя видят стремление вытеснить Россию из региона. В связи с чем официальные лица РФ неоднократно заявляли, что Евросоюз оказывает давление на страны Центральной Азии, вынуждая их выбирать между разными центрами силы, а также заставляя их примкнуть к антироссийским санкциям. Тем не менее государства Центральной Азии стремятся избежать альтернативных формулировок, а потому выстраивают диверсифицированную систему отношений с Москвой и Брюсселем. В нынешних условиях ЕС воспринимается как источник инвестиций и технологий, а поддержание с ним хороших отношений позволяет странам региона ослаблять давление со стороны России. При этом ЕС не в состоянии предоставить Центральной Азии надежные гарантии безопасности. Как отмечают аналитики, за последние три года амбиции Брюсселя в этом направлении заметно поубавились. Иными словами, Европейский союз не намерен подрывать доминирующие позиции Китая и России в регионе. «Для ЕС дело не в том, чтобы бросить серьезный вызов Китаю и России, - заявил в интервью изданию Euronews доктор Штефан Майстер из Германского совета по международным отношениям. - Скорее, в Брюсселе хотят предложить альтернативные решения в ряде отраслей, особенно в сфере сырья и инфраструктурных связей». С начала войны в Украине ЕС значительно сократил зависимость от российских энергоносителей, однако импорт сжиженного природного газа из России в европейские порты и поставки трубопроводной нефти в страны Центральной Европы остаются проблемными вопросами, поскольку эти платежи продолжают финансировать российскую военную машину. Этот фактор подчеркивает и другую уязвимость ЕС - в процессе перехода к «зеленой» энергетике объединенная Европа остается сильно зависимой от Китая, контролирующего добычу и переработку значительной части редкоземельных металлов, необходимых для возобновляемых источников энергии.

В свою очередь, Центральная Азия активно развивает возобновляемую энергетику и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. ЕС уже подписал два меморандума в данной сфере о взаимопонимании с Казахстаном и Узбекистаном и надеется заключить более широкую декларацию о намерениях по сотрудничеству в области критически важного сырья. Такое партнерство выгодно для всех сторон: ЕС получит доступ к необходимым редкоземельным металлам, что усилит его стратегическую автономию, а страны региона привлекут инвестиции, необходимые для развития местной промышленности. «Европейский союз не просто поддерживает добычу и экспорт сырья, он также стремится развивать промышленное производство на месте, способствуя внедрению чистых технологий, - отметил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС. - Мы намерены инвестировать вместе со странами Центральной Азии в создание полной цепочки создания стоимости продукта». В свою очередь, страны Центральной Азии заинтересованы в расширении промышленного сотрудничества для развития собственных производственных мощностей и технологий, что позволит им диверсифицировать экспорт и расширить клиентскую базу. «Они развивают отрасли с прицелом на выход на европейские рынки с продукцией химической, текстильной, а возможно, и строительной, не связанной с энергетикой, – сказала в интервью Euronews доктор Анна Матвеева, приглашенный старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона. - Однако для реализации этих планов необходимо решить вопросы логистики поставок в ЕС. Таджикистан – один из крупнейших производителей алюминия в мире, но экспортировать его в Евросоюз практически невозможно из-за транспортных проблем, что заставляет таджиков продавать продукцию в Китай и Россию».