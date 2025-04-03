Продажи Tesla упали из-за политики Маска

Продажи автомобилей Tesla снизились на 13% в первом квартале 2025 года, что привело к падению акций компании, сообщает BBC.

Причины — усиленная конкуренция с китайским производителем BYD и участие Илона Маска в политике, особенно в администрации Трампа. Маск сыграл значительную роль в предвыборной кампании Трампа, пожертвовав миллионы долларов и возглавив департамент, который сократил тысячи рабочих мест.

Аналитики считают, что политизация фигуры Маска наносит ущерб бренду Tesla. Также проблемы возникли с моделью Cybertruck, продажи которой остаются слабыми, а автомобили часто подвергаются вандализму. Некоторые источники утверждают, что Маск может потерять свою правительственную должность в администрации Трампа в ближайшие недели.