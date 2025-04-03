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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Нетаньяху едет к Трампу

01:25 329

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе может приехать в США.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, американский лидер подтвердил факт разговора с Нетаньяху. Другие подробности о возможном визите не приводятся.

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что находившийся в Будапеште Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели совместную беседу с президентом США. Ее темой стало решение Будапешта о прекращении сотрудничества с Международным уголовным судом.

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