Нетаньяху едет к Трампу

Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе может приехать в США.

Кроме того, американский лидер подтвердил факт разговора с Нетаньяху. Другие подробности о возможном визите не приводятся.

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что находившийся в Будапеште Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели совместную беседу с президентом США. Ее темой стало решение Будапешта о прекращении сотрудничества с Международным уголовным судом.