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Война против союзников

новый поворот
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:21 693

Когда чрезвычайные меры по тотальному введению пошлин на импортные товары называют «мировой торговой войной», не всегда даже отдают себе отчет, сколько в этом определении правды.

Согласно американскому законодательству, тарифную политику и ее параметры определяет Конгресс. Президент же получает полномочия вмешиваться в нее только в случаях, когда существует чрезвычайная угроза национальной безопасности. Сфера нацбезопасности – дело главы государства. Поэтому, когда Дональд Трамп хотел прижать тарифами соседние Мексику и Канаду, он объявил о чрезвычайном положении в связи с потоком наркотика фентанил, который идет через мексиканскую и канадскую границу.

В США началась и война за полномочия. Никто их Трампу просто так не отдаст

Правда, в случае с Канадой, которая свою границу вполне прилично блюдет, был крайне неубедителен, и Сенат 2 апреля отменил чрезвычайное положение в отношениях с северным соседом. Это стало возможным благодаря тому, что к демократам присоединилось четверо сенаторов-республиканцев, которые своим поступком сильно разозлили Трампа.

Для того, чтобы провести беспрецедентную тарифную атаку практически на все остальное человечество, глава Белого дома использовал тот же прием: им был подписан указ, вводящий чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за угрозы дефицита торгового баланса.

«Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США привел к ослаблению нашей производственной базы, отсутствию стимулов для наращивания передовых отечественных производственных мощностей, подрыву важнейших цепочек поставок и зависимости нашей оборонно-промышленной базы от иностранных противников», - говорится в документе. Караул, война!

Экономику, которую президент якобы взялся спасать, трясет от одного этого, и результат стресса – обвал рынка акций. Надеяться, в Штаты потекут иностранные инвестиции, странно: серьезным инвесторам спокойнее переждать, когда в Вашингтоне появится более предсказуемое правительство

Правда, что касается именно противников, в списке стран, в отношении которых введены новые тарифы, не оказалось России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила это тем, что режим санкций с этими странами привел к свертыванию их торговли с США. Впрочем, несложно найти информацию, что торговый оборот с Россией, хоть и невелик, всего около 3,5 миллиардов долларов, но точно больше, чем у десятков стран, оказавшихся в злополучном списке. Так что война была объявлена в первую очередь союзникам.

Кстати, с союзниками вышло вообще неудобно. Соединенные Штаты связаны с ними, и не только с ними, но с ними в первую очередь целым рядом соглашений, которые регулируют торговые отношения, и там точно ничего нет об одностороннем введении пошлин без всякого предупреждения. Больше того, что касается партнеров по НАТО, статья 2 Евроатлантического договора обязывает страны-участницы «укреплять свободные институты, обеспечивать экономическую стабильность и сотрудничество». Какая там стабильность, когда Трамп заявляет, что не исключает применения военной силы в споре с Данией за Гренландию…

Вся эта агрессивно-милитаристская стилистика, в которой нынешняя администрация будто бы отстаивает экономические интересы США, сама по себе ставит крест на перспективах улаживания реальных или воображаемых торговых разногласий в интересах Америки и возврата в страну промышленного производства. Внезапность, произвольность, валовый подход без вычленения страновой специфики при определении тарифных ставок – все это выдает дилетантизм и экономическую безграмотность инициаторов «тарифной революции».

Республиканский сенатор Чак Грассли вместе с сенатором-демократом Марией Кантвелл представили революционный законопроект

Экономику, которую президент якобы взялся спасать, трясет от одного этого, и результат стресса – обвал рынка акций. Надеяться, в Штаты потекут иностранные инвестиции, странно: серьезным инвесторам спокойнее переждать, когда в Вашингтоне появится более предсказуемое правительство, чем рисковать серьезными суммами, пытаясь завести в США производство. Строительство промышленных мощностей занимает годы и требует больших сумм. Дешевле не связываться с МАГА-кудесниками: вдруг через пару лет обновленный Конгресс все эти ограничения отменит?

Нельзя исключать, что это произойдет и раньше. Республиканский сенатор Чак Грассли вместе с сенатором-демократом Марией Кантвелл 3 апреля, по свежим следам после «дня освобождения», как назвал Трамп день введения тотальных тарифов, представил законопроект, который требует, чтобы президента США получал одобрение Конгресса для введения новых пошлин: «Для введения новой пошлины президент должен уведомить Конгресс о введении (или увеличении) пошлины в течение 48 часов. Уведомление должно включать объяснение причин, по которым президент вводит или увеличивает пошлину, а также анализ потенциального воздействия на американские предприятия и потребителей», — говорится в тексте законопроекта. Если в течение шестидесяти дней Конгресс не принимает совместную, то есть голосами нижней палаты и Сената, резолюцию об одобрении, пошлина утрачивает свою силу.

Сенаторы таким образом пытаются вернуть Конгрессу полномочия и ответственность в сфере тарифов. Как сказала Кантвелл: «Торговые войны могут быть разрушительными, и именно поэтому отцы-основатели предоставили Конгрессу конституционные полномочия в вопросах войны и торговли». И это тоже война – война за полномочия. Никто их Трампу просто так не отдаст.

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