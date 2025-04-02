Война против союзников

Когда чрезвычайные меры по тотальному введению пошлин на импортные товары называют «мировой торговой войной», не всегда даже отдают себе отчет, сколько в этом определении правды. Согласно американскому законодательству, тарифную политику и ее параметры определяет Конгресс. Президент же получает полномочия вмешиваться в нее только в случаях, когда существует чрезвычайная угроза национальной безопасности. Сфера нацбезопасности – дело главы государства. Поэтому, когда Дональд Трамп хотел прижать тарифами соседние Мексику и Канаду, он объявил о чрезвычайном положении в связи с потоком наркотика фентанил, который идет через мексиканскую и канадскую границу.

Правда, в случае с Канадой, которая свою границу вполне прилично блюдет, был крайне неубедителен, и Сенат 2 апреля отменил чрезвычайное положение в отношениях с северным соседом. Это стало возможным благодаря тому, что к демократам присоединилось четверо сенаторов-республиканцев, которые своим поступком сильно разозлили Трампа. Для того, чтобы провести беспрецедентную тарифную атаку практически на все остальное человечество, глава Белого дома использовал тот же прием: им был подписан указ, вводящий чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за угрозы дефицита торгового баланса. «Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США привел к ослаблению нашей производственной базы, отсутствию стимулов для наращивания передовых отечественных производственных мощностей, подрыву важнейших цепочек поставок и зависимости нашей оборонно-промышленной базы от иностранных противников», - говорится в документе. Караул, война!

Правда, что касается именно противников, в списке стран, в отношении которых введены новые тарифы, не оказалось России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила это тем, что режим санкций с этими странами привел к свертыванию их торговли с США. Впрочем, несложно найти информацию, что торговый оборот с Россией, хоть и невелик, всего около 3,5 миллиардов долларов, но точно больше, чем у десятков стран, оказавшихся в злополучном списке. Так что война была объявлена в первую очередь союзникам. Кстати, с союзниками вышло вообще неудобно. Соединенные Штаты связаны с ними, и не только с ними, но с ними в первую очередь целым рядом соглашений, которые регулируют торговые отношения, и там точно ничего нет об одностороннем введении пошлин без всякого предупреждения. Больше того, что касается партнеров по НАТО, статья 2 Евроатлантического договора обязывает страны-участницы «укреплять свободные институты, обеспечивать экономическую стабильность и сотрудничество». Какая там стабильность, когда Трамп заявляет, что не исключает применения военной силы в споре с Данией за Гренландию… Вся эта агрессивно-милитаристская стилистика, в которой нынешняя администрация будто бы отстаивает экономические интересы США, сама по себе ставит крест на перспективах улаживания реальных или воображаемых торговых разногласий в интересах Америки и возврата в страну промышленного производства. Внезапность, произвольность, валовый подход без вычленения страновой специфики при определении тарифных ставок – все это выдает дилетантизм и экономическую безграмотность инициаторов «тарифной революции».