Экс-министр Израиля о совместной борьбе азербайджанцев с евреями

Бывший министр связи, спутников и кибербезопасности Израиля, известный политик и политолог Аюб Кара пишет об этом в статье под заголовком “Значение диаспор”, опубликованной в гиганте международных еврейских медиа, выходящем в США издании Jewish News Syndicate.

На фоне нынешних сложных международных реалий азербайджанская диаспора становится важным стратегическим инструментом. Это не просто группа граждан или эмигрантов, проживающих за пределами своей родины, а мощный фактор, оказывающий влияние на мировую политику и играющий важную роль в международной дипломатии. Упомянутый феномен можно назвать проявлением “мягкой силы”, оказывающим существенное влияние на глобальные процессы.

В статье отмечается, что процесс консолидации азербайджанских диаспорских организаций в мире начался в период президентства Гейдара Алиева, а продолжатель его политики, президент Ильхам Алиев, поддерживает связи с соотечественниками за рубежом. Подчеркивается, что руководство Азербайджана видит в развитии диаспоры и укреплении ее связей с обществами, в которых она проживает, один из основных факторов успеха во внешней политике.

В статье говорится о важности развития сотрудничества с другими этническими группами и использования этих связей для усиления международной поддержки странам происхождения диаспоры. На первый план в качестве наглядного примера упомянутого подхода выдвигается солидарность и многостороннее сотрудничество между азербайджанской диаспорой в Израиле и еврейской общиной в Азербайджане.

Бывший министр охарактеризовал состоявшийся в июне 2022 года визит председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Израиль как наглядный пример усилий, прилагаемых Баку для укрепления связей с диаспорой. Доводится до внимания, что проведенные в рамках визита встречи председателя комитета с представителями правительства Израиля и азербайджанской общины в Израиле являются важным вкладом в развитие связей между двумя странами. Автор характеризует упомянутый визит как удачный пример системной работы, осуществляемой Азербайджанским государством в области укрепления связей с диаспорой.

По мнению известного политика, поступательное развитие сотрудничества между структурами может значительно упрочить связи между азербайджанской и еврейской диаспорами в мире. Он выражает уверенность в том, что поддержка постоянных взаимных связей между упомянутыми общинами окажет содействие тому, что азербайджанцы и евреи будут выступать как послы друг друга в глобальном масштабе. “Поддержка азербайджанской диаспоры, развитие ее связей с другими международными структурами, несомненно, окажет содействие укреплению политических и дипломатических позиций страны. Это принесет пользу не только Баку, но и Тель-Авиву, который поддержит усиление такой прогрессивной страны, как Азербайджан”, - добавил бывший израильский министр.

Подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке: https://www.jns.org/the-importance-of-diasporas/