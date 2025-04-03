Атака беспилотника на Москву. Аэропорты временно закрыты

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Временно приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.