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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Атака беспилотника на Москву. Аэропорты временно закрыты

01:57 548

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Временно приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

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