Нет «Свободы» в России, будет война для Германии

Компромисс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но в качестве компромисса согласится на их возвращение дипломатическим путем «со временем».

По его словам, вопрос территорий - одна из красных линий для Украины.

«Если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, по некоторым территориям это будет единственный путь», - сказал Зеленский.

Удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по аэродромам, расположенным в сирийских провинциях Хама и Хомс, а также в районе Дамаска.

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что таким образом Дамаск предупредили о необходимости предотвратить размещение на его территории сил, враждебных Тель-Авиву.

Бомбардировки произошли на фоне сообщений о том, что Турция готовится получить контроль над крупнейшей авиабазой в провинции Хомс. Израильские авиаудары сделали практически невозможным приземление тяжелых транспортных самолетов на аэродром Хомса.