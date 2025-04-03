Нет «Свободы» в России, будет война для Германии
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Сектор Газа, Палестина. Последствия израильских авиаударов в лагере беженцев Джебалия.
Компромисс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но в качестве компромисса согласится на их возвращение дипломатическим путем «со временем».
По его словам, вопрос территорий - одна из красных линий для Украины.
«Если можно найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, по некоторым территориям это будет единственный путь», - сказал Зеленский.
Удары
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по аэродромам, расположенным в сирийских провинциях Хама и Хомс, а также в районе Дамаска.
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что таким образом Дамаск предупредили о необходимости предотвратить размещение на его территории сил, враждебных Тель-Авиву.
Бомбардировки произошли на фоне сообщений о том, что Турция готовится получить контроль над крупнейшей авиабазой в провинции Хомс. Израильские авиаудары сделали практически невозможным приземление тяжелых транспортных самолетов на аэродром Хомса.
АнтиСвобода
Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отключило спутники, транслировавшие передачи «Радио Свобода» в Россию.
«Мы пришли на работу и увидели, что спутниковые сервисы, охватывающие территорию России, были отключены», - заявил президент и исполнительный директор «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL) Стивен Капус.
Это решение затрагивает круглосуточное русскоязычное вещание телеканала «Настоящее Время», транслируемое в Россию, Украину, Центральную Азию, Восточную Европу и другие регионы.
Оракул
В 2025 году может наступить последнее мирное лето для жителей Германии. Об этом предупредил немецкий историк Зенке Найтцель.
«Возможно, это лето — последнее, которое мы переживем в мирных условиях», - заявил историк.
Он выразил опасения, что украинский конфликт может распространиться на другие части Европы. По его мнению, это может произойти в ближайшее время. Историк указал на то, что глобальная обстановка в области безопасности была «приведена в движение» президентом России Путиным и его американским коллегой Трампом.