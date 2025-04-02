Европейский Союз и Ленин…

Влиятельная Financial Times написала на днях, что для Европейского Союза наступает «момент Дарвина». То есть, по мнению британской газеты, объединенная Европа либо будет вынуждена адаптироваться к новой эпохе, либо прекратит существование. На что мгновенно отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не только подтвердил наличие проблемы, но и добавил, что речь идет о распаде и разложении ЕС. «В одном права Financial Times, - подчеркнул Орбан. - Европа переживает свой «момент Дарвина», пытаясь превратить Европейский Союз из мирного проекта в военный. Это не эволюция, а деградация».

Таким образом, если Financial Times все еще допускает возможность трансформации, то премьер-министр Венгрии настроен куда более пессимистично и видит только один исход — уничтожение ЕС. И хотя в науке нет понятия «момент Дарвина», смысл данного прогноза очевиден - наступил момент, когда Евросоюзу необходимо либо измениться и продолжать движение, либо навсегда исчезнуть. Период продвижения на «автопилоте» завершен. Следует признать, что события последних лет, особенно российское вторжение в Украину и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, стали для объединенной Европы моментом истины. Да, Старый Свет по-прежнему продолжал смотреть на мир свысока, уверенный в своей исключительности, не осознавая, что постепенно теряет былые влияние и привлекательность. В последние годы Евросоюз все больше напоминал огромный и не слишком поворотливый корабль с многочисленными пробоинами, заткнуть которые становится все сложнее. Но самое неприятное то, что все происходящее полностью соответствовует логике событий, все было предсказуемо. Чтобы убедить в этом, предлагаю совершить небольшой исторический экскурс. Вероятно, для многих эта станет неожиданностью, но первой политической партией, скептически отнесшейся к самой идее создания Европейского Союза была… Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Я говорю о неожиданности, поскольку сегодня труды Ульянова/Ленина читают немногие, а его статья «О лозунге Соединенных Штатов Европы» практически забыта. Она была написана летом 1915 года, в самый разгар Первой полыхала в огне и опубликована 23 августа в газете «Социал-демократ» за подписью «Николай Ленин». Уверен, что даже спустя 110 лет есть прямой смысл вернуться к этому тексту и сопоставить его с сегодняшними событиями. Как минимум, чтобы поразиться актуальности анализа и прогноза вождя первой социалистической революции.

Из статьи становится ясно, что в период, когда война уносила все больше жизней, а зараженные шовинизмом и национализмом народы проливали кровь друг друга, социал-демократы оживленно обсуждали идею единой Европы. Однако спустя короткое время Ленин подвел итог этим дискуссиям и поставил в них точку. Каков лейтмотив статьи Ленина? По мнению Ульянова/Ленина, в дискуссиях об идее «Соединенных Штатов Европы» слишком много говорят о ее политическом значении, но упускают экономический аспект. Именно поэтому он утверждает, что «…этот лозунг является неправильным». «Без свержения революцией монархий Германии, Австрии и России этот лозунг бессмыслен и лжив, - писал Ленин. - Но это лишь политическая сторона вопроса. Что же касается экономического содержания, то с точки зрения экономических условий империализма (то есть, движения капитала и раздела мира между «передовыми» колониальными державами), Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны». Иными словами, Ленин изначально указывает, что такой союз может существовать только, как объединение социалистических государств. В противном случае это всего лишь искусственное образование, не приносящее народам никакой пользы. Почему?

«Капитал носит интернациональный и монополистический характер, - поясняет Ленин. - Мир поделен между горсткой государств, преуспевших в грандиозном грабеже и порабощении народов». От себя добавлю, как и сегодня. Из чего Ленин делает ключевой вывод: «Соединенные Штаты Европы при капитализме означают соглашение колониальных держав о разделе колоний». И добавляет: «В капитализме существует лишь один принцип раздела — раздел силой». Разумеется, в наше время этот принцип силы применяется по-разному: для Африки и Ближнего Востока есть одни методы, а внутри Европы — другие. Если Ливия или Мали раскалывают с помощью войны и оккупации, то для Греции используются «мягкие» способы. Другими словами, даже внутри Евросоюза царит очевидное неравенство. В нем есть «сильные» (Германия, Франция и др.) и «слабые» (Греция, Ирландия, Португалия, страны Балканского полуострова). Как писал Ленин, «в капитализме невозможно равномерное экономическое развитие отдельных хозяйств и государств. Единственный способ восстановить нарушенное равновесие и преодолеть промышленные кризисы — это война».