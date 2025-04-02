Европейский Союз и Ленин…
Влиятельная Financial Times написала на днях, что для Европейского Союза наступает «момент Дарвина». То есть, по мнению британской газеты, объединенная Европа либо будет вынуждена адаптироваться к новой эпохе, либо прекратит существование.
На что мгновенно отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не только подтвердил наличие проблемы, но и добавил, что речь идет о распаде и разложении ЕС.
«В одном права Financial Times, - подчеркнул Орбан. - Европа переживает свой «момент Дарвина», пытаясь превратить Европейский Союз из мирного проекта в военный. Это не эволюция, а деградация».
Таким образом, если Financial Times все еще допускает возможность трансформации, то премьер-министр Венгрии настроен куда более пессимистично и видит только один исход — уничтожение ЕС.
И хотя в науке нет понятия «момент Дарвина», смысл данного прогноза очевиден - наступил момент, когда Евросоюзу необходимо либо измениться и продолжать движение, либо навсегда исчезнуть. Период продвижения на «автопилоте» завершен.
Следует признать, что события последних лет, особенно российское вторжение в Украину и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, стали для объединенной Европы моментом истины.
Да, Старый Свет по-прежнему продолжал смотреть на мир свысока, уверенный в своей исключительности, не осознавая, что постепенно теряет былые влияние и привлекательность. В последние годы Евросоюз все больше напоминал огромный и не слишком поворотливый корабль с многочисленными пробоинами, заткнуть которые становится все сложнее. Но самое неприятное то, что все происходящее полностью соответствовует логике событий, все было предсказуемо.
Чтобы убедить в этом, предлагаю совершить небольшой исторический экскурс.
Вероятно, для многих эта станет неожиданностью, но первой политической партией, скептически отнесшейся к самой идее создания Европейского Союза была… Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Я говорю о неожиданности, поскольку сегодня труды Ульянова/Ленина читают немногие, а его статья «О лозунге Соединенных Штатов Европы» практически забыта.
Она была написана летом 1915 года, в самый разгар Первой полыхала в огне и опубликована 23 августа в газете «Социал-демократ» за подписью «Николай Ленин». Уверен, что даже спустя 110 лет есть прямой смысл вернуться к этому тексту и сопоставить его с сегодняшними событиями. Как минимум, чтобы поразиться актуальности анализа и прогноза вождя первой социалистической революции.
Из статьи становится ясно, что в период, когда война уносила все больше жизней, а зараженные шовинизмом и национализмом народы проливали кровь друг друга, социал-демократы оживленно обсуждали идею единой Европы.
Однако спустя короткое время Ленин подвел итог этим дискуссиям и поставил в них точку.
Каков лейтмотив статьи Ленина?
По мнению Ульянова/Ленина, в дискуссиях об идее «Соединенных Штатов Европы» слишком много говорят о ее политическом значении, но упускают экономический аспект. Именно поэтому он утверждает, что «…этот лозунг является неправильным».
«Без свержения революцией монархий Германии, Австрии и России этот лозунг бессмыслен и лжив, - писал Ленин. - Но это лишь политическая сторона вопроса. Что же касается экономического содержания, то с точки зрения экономических условий империализма (то есть, движения капитала и раздела мира между «передовыми» колониальными державами), Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны».
Иными словами, Ленин изначально указывает, что такой союз может существовать только, как объединение социалистических государств. В противном случае это всего лишь искусственное образование, не приносящее народам никакой пользы.
Почему?
«Капитал носит интернациональный и монополистический характер, - поясняет Ленин. - Мир поделен между горсткой государств, преуспевших в грандиозном грабеже и порабощении народов».
От себя добавлю, как и сегодня.
Из чего Ленин делает ключевой вывод: «Соединенные Штаты Европы при капитализме означают соглашение колониальных держав о разделе колоний». И добавляет: «В капитализме существует лишь один принцип раздела — раздел силой».
Разумеется, в наше время этот принцип силы применяется по-разному: для Африки и Ближнего Востока есть одни методы, а внутри Европы — другие. Если Ливия или Мали раскалывают с помощью войны и оккупации, то для Греции используются «мягкие» способы.
Другими словами, даже внутри Евросоюза царит очевидное неравенство. В нем есть «сильные» (Германия, Франция и др.) и «слабые» (Греция, Ирландия, Португалия, страны Балканского полуострова).
Как писал Ленин, «в капитализме невозможно равномерное экономическое развитие отдельных хозяйств и государств. Единственный способ восстановить нарушенное равновесие и преодолеть промышленные кризисы — это война».
Таким образом, при капитализме этот союз становится лишь инструментом для раздела мировых рынков с использованием разных методов, в том числе, скрытых за громкими лозунгами и обманчивыми призывами.
Как отмечает Ленин: «Временные соглашения между капиталистами и государствами возможны. С этой точки зрения возможно и соглашение европейских капиталистов в форме Соединенных Штатов Европы. Но о чем это соглашение? Только о том, чтобы… совместно контролировать разграбленные колонии…»
И с этой точки зрения нынешний Европейский Союз — всего лишь соглашение центрального капитализма о совместном ограблении периферийного капитализма и некапиталистических анклавов.
Что же касается сегодняшних кризисов и ощущения безысходности в Европейском Союзе, то связаны они, прежде всего, с тем, что с каждым днем становится все труднее удерживать под прежним контролем периферию...