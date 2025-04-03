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Трамп ударит по Ирану. Никак иначе

наша аналитика
Александр Караваев, автор haqqin.az
03:58 126

Администрация Дональда Трампа представила Москве и Тегерану «красную черту» возможного противостояния. Ирану, если он откажется от сделки по ядерной программе, Трамп грозит массированной бомбардировкой, а России за срыв переговоров по прекращению огня в Украине - введением вторичных пошлин на весь нефтяной экспорт.

Похоже, Вашингтон рискует оказаться перед необходимостью выполнить одновременно обе свои угрозы. Поскольку и Тегеран, и Москва, чувствующие за собой поддержку Китая, явно не торопятся играть по нотам, разложенным перед ними Дональдом Трампом…

На днях телеканал Sky News Arabia выложил на арабском языке текст, якобы совпадающий с посланием Дональда Трампа, отправленным в начале марта верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, которое президент США, будучи опытным девелопером, начинает на позитивной ноте:

"Уважаемый аятолла Хаменеи, выражая уважение Вам и иранскому народу, я пишу это письмо с целью открыть новые горизонты для наших отношений, уйти от многолетних конфликтов, непонимания и ненужных конфронтаций... открыть новую страницу сотрудничества и взаимного уважения".

Исламская республика для Трампа - весьма удобный полигон для достижения нескольких целей

Разминка перед боем

Затем Трамп указывает рахбару на возможность снять с Ирана санкции и тем самым помочь Исламскому государству выйти из затяжного экономического кризиса. Примечательно, что речь идет только о санкциях США – про европейские Трамп даже не обмолвился.

Завершается обращение полускрытой угрозой – дескать, если Иран отвергнет протянутую руку, то ответ США может быть решительным и неотвратимым. После чего следует философское резюме, явно надиктованное президенту экспертами Госдепартамента США:

«Мир — это не слабость, а выбор сильных. А иранцы - великий народ, заслуживающий будущего без изоляции, нищеты страданий".

Таким образом, по версии телеканал Sky News Arabia, опубликованные в ведущих мировых СМИ угрозы Дональда Трампа относительно беспрецедентных бедствий, которые в случае непокорности аятоллы Хаменеи могут обрушиться на Исламскую республику, президент США озвучил не в письме рахбару, а уже позднее.

Впрочем, если уйти от рассмотрения версий и сосредоточиться на фактах, то следует признать: единственная определенность в отношении иранской политики США содержалась в указе Трампа, где фигурировали несколько основных инструментов давления на Тегеран, главным из которых были даже не стратегические бомбардировщики В-2 Spirit, ожидающие на базе ВВС США Диего-Гарсиа сигнала атаковать Иран, а вызванное этой атакой блокирование экспорта нефти из портов Исламской республики, что по существу является элементом глобального сдерживания Китая.

Перекрывая иранскую нефть, Вашингтон чувствительно осложняет энергетический баланс Китая

Именно так это можно интерпретировать с точки зрения долгосрочных последствий.

Уточню в этой связи, что Китай, опасаясь санкций США, официально не закупает иранскую нефть еще с 2022 года. Однако по данным мониторинговой группы United Against Nuclear Iran, только в 2024 году Тегеран экспортировал 587 миллионов баррелей нефти, и 91 процент этого объема получил Пекин.

Это нюанс позволяет рассмотреть американское предложение Ирану – как бы оно ни было сформулировано в письме Трампа аятолле Хаменеи - в более широком контексте. Речь, конечно же, идет не только о стремлении США не дать Ирану обзавестись ядерным оружием. Как выясняется, Исламская республика - весьма удобный полигон для достижения нескольких целей.

Во-первых, это дополнительное и чувствительное осложнение для энергетического баланса Китая, который, как и другие крупные импортёры углеводородного сырья, стремится диверсифицировать свои поставки.

Во-вторых, гипотетическим ударом по Ирану Трамп получает возможность продемонстрировать России американский потенциал «назидательного сдерживания». В том смысле, что предполагаемая встреча в Саудовской Аравии Трампа с Путиным может состояться уже после ударов по иранским объектам.

Удары по Йемену - разминка перед боем

В этой связи удары по Йемену и точкам базирования хуситских повстанцев для американских ВМС и авианесущих соединений в Красном море и Индийском океане выглядят, скорее, как своеобразная разминка.

В-третьих, важной задачей Белого дома является корректировка образа 47-го президента США и его способностей переходить от слов к делу. В принятии решения ударить по Ирану этот мотив очень важен, учитывая, что Трамп постепенно начинает «тонуть» в сенсационных заявлениях, остающихся без практических последствий. В случаях с Гренландией, Панамой и Канадой разрыв между заявлениями и действия Трампа остаётся колоссальным. Сегодня Соединенным Штатам, как стратегически, так и репутационно, необходима хотя бы одна региональная развязка, реализованная посредством силового инструмента.

Монархии Залива – партнеры Трампа

При этом следует признать, что Трампу удается довольно многое, правда, в основном, по линиям, на которых он достигал успеха, впервые став президентом. Прежде всего, это связано с Саудовской Аравией, которую в 2017 году Трамп посетил первой, положив начало «Соглашениям Авраама», и которой он откроет серию зарубежных визитов в свою вторую каденцию.

Напомню, что монархии Персидского залива были одними из первых, кто подтвердил готовность увеличить инвестиции в совместные с США проекты. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) намерен в ближайшие два года, перебалансировав свой пакет активов в Европе, поднять планку американских проектов с 30 до 45 миллиардов долларов. А Саудовская Аравия пошла ещё дальше, заявив, что намерена за четыре года увеличить инвестиции и торговлю с США, по меньшей мере, на 600 миллиардов долларов.

Поистине, феноменальный денежный поток!

Монархии Персидского залива готовят феноменальный денежный поток в США

В свою очередь, для администрации Трампа принципиально важно, что колоссальные средства монархий Персидского залива будут направляться именно в США.

Во-первых, с точки зрения конкуренции с БРИКС (считай с Китаем). Во-вторых, они необходимы администрации Трампа для новой технологической революции в космосе и создания первой масштабной "альтернативной реальности", адаптированной для широкого числа пользователей Искусственного интеллекта (ИИ). Не случайно Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман еще до прихода Трампа к власти пытались привлечь суверенные фонды монархий Залива для финансирования ИИ-проектов.

Если же суммировать общую составляющую, то и "домашняя" политика США на американском континенте, и влияние Белого дома на треки Евразии, продвигаемое с характерным для Дональда Трампа напором и «морковками» экономических стимулов, с точки зрения национальных интересов США местами приводит к успеху.

И Иран в этом плане - традиционная и весьма удобная для США цель.

Как утверждают арабские источники, в письме Трампа, переданном руководству Ирана в начале марта, на окончательный ответ отведено всего два месяца. Таким образом, авиационно-ракетный «кулак» США может обрушиться на Иран в начале мая. Что косвенно подтверждают от пяти до девяти стратегических бомбардировщиков-невидимок большой дальности B-2 Spirit, переброшенные в Индийский океан с авиабазы Уайтмен в штате Миссури.

Нефть всему голова

В целом, получается любопытная конфигурация. Понимая, что в переговорах с Тегераном и Москвой политика «пряника», скорее всего, может не сработать, Трамп, дабы отрезвить строптивых лидеров Ирана и России, готов переключиться на «кнут».

И тогда по команде из Белого дома для покупателей российской нефти будут введены американские пошлины в пределах от 25 до 50 или даже более процентов.

Одновременно за счет массированных ракетных и авиационных ударов по основным инфраструктурным объектам Ирана будет тотально блокирован нефтяной экспорт Исламской республики.

Трамп хочет поехать на встречу к Путину "с разгромленным Ираном" под мышкой

Какой при таком развитии событий будет цена на нефть - вопрос риторический. Ну, а дальше сработает «принцип домино» и резко взлетят мировые цены на продукцию нефтехимии, удобрения и так далее.

С другой стороны, нефтедобывающие партнеры США в Персидском заливе, а также в других регионах планеты получат за счет экспорта дорогой нефти карт-бланш на ускоренное наполнение суверенных фондов.

Понятно, что сама операция против иранских объектов будет не долгой. Однако ценовое эхо ее последствий будет ощущаться до конца 2025 года, а то и дольше, если принять во внимание сценарий одновременных санкций на российскую и иранскую нефть.

Полагаю, какая-та из угроз Дональда Трампа будет неизбежно реализована и выдана за успех. Будем наблюдать!

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