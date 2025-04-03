Трамп ударит по Ирану. Никак иначе

Администрация Дональда Трампа представила Москве и Тегерану «красную черту» возможного противостояния. Ирану, если он откажется от сделки по ядерной программе, Трамп грозит массированной бомбардировкой, а России за срыв переговоров по прекращению огня в Украине - введением вторичных пошлин на весь нефтяной экспорт. Похоже, Вашингтон рискует оказаться перед необходимостью выполнить одновременно обе свои угрозы. Поскольку и Тегеран, и Москва, чувствующие за собой поддержку Китая, явно не торопятся играть по нотам, разложенным перед ними Дональдом Трампом… На днях телеканал Sky News Arabia выложил на арабском языке текст, якобы совпадающий с посланием Дональда Трампа, отправленным в начале марта верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, которое президент США, будучи опытным девелопером, начинает на позитивной ноте: "Уважаемый аятолла Хаменеи, выражая уважение Вам и иранскому народу, я пишу это письмо с целью открыть новые горизонты для наших отношений, уйти от многолетних конфликтов, непонимания и ненужных конфронтаций... открыть новую страницу сотрудничества и взаимного уважения".

Разминка перед боем Затем Трамп указывает рахбару на возможность снять с Ирана санкции и тем самым помочь Исламскому государству выйти из затяжного экономического кризиса. Примечательно, что речь идет только о санкциях США – про европейские Трамп даже не обмолвился. Завершается обращение полускрытой угрозой – дескать, если Иран отвергнет протянутую руку, то ответ США может быть решительным и неотвратимым. После чего следует философское резюме, явно надиктованное президенту экспертами Госдепартамента США: «Мир — это не слабость, а выбор сильных. А иранцы - великий народ, заслуживающий будущего без изоляции, нищеты страданий". Таким образом, по версии телеканал Sky News Arabia, опубликованные в ведущих мировых СМИ угрозы Дональда Трампа относительно беспрецедентных бедствий, которые в случае непокорности аятоллы Хаменеи могут обрушиться на Исламскую республику, президент США озвучил не в письме рахбару, а уже позднее. Впрочем, если уйти от рассмотрения версий и сосредоточиться на фактах, то следует признать: единственная определенность в отношении иранской политики США содержалась в указе Трампа, где фигурировали несколько основных инструментов давления на Тегеран, главным из которых были даже не стратегические бомбардировщики В-2 Spirit, ожидающие на базе ВВС США Диего-Гарсиа сигнала атаковать Иран, а вызванное этой атакой блокирование экспорта нефти из портов Исламской республики, что по существу является элементом глобального сдерживания Китая.

Именно так это можно интерпретировать с точки зрения долгосрочных последствий. Уточню в этой связи, что Китай, опасаясь санкций США, официально не закупает иранскую нефть еще с 2022 года. Однако по данным мониторинговой группы United Against Nuclear Iran, только в 2024 году Тегеран экспортировал 587 миллионов баррелей нефти, и 91 процент этого объема получил Пекин. Это нюанс позволяет рассмотреть американское предложение Ирану – как бы оно ни было сформулировано в письме Трампа аятолле Хаменеи - в более широком контексте. Речь, конечно же, идет не только о стремлении США не дать Ирану обзавестись ядерным оружием. Как выясняется, Исламская республика - весьма удобный полигон для достижения нескольких целей. Во-первых, это дополнительное и чувствительное осложнение для энергетического баланса Китая, который, как и другие крупные импортёры углеводородного сырья, стремится диверсифицировать свои поставки. Во-вторых, гипотетическим ударом по Ирану Трамп получает возможность продемонстрировать России американский потенциал «назидательного сдерживания». В том смысле, что предполагаемая встреча в Саудовской Аравии Трампа с Путиным может состояться уже после ударов по иранским объектам.

В этой связи удары по Йемену и точкам базирования хуситских повстанцев для американских ВМС и авианесущих соединений в Красном море и Индийском океане выглядят, скорее, как своеобразная разминка. В-третьих, важной задачей Белого дома является корректировка образа 47-го президента США и его способностей переходить от слов к делу. В принятии решения ударить по Ирану этот мотив очень важен, учитывая, что Трамп постепенно начинает «тонуть» в сенсационных заявлениях, остающихся без практических последствий. В случаях с Гренландией, Панамой и Канадой разрыв между заявлениями и действия Трампа остаётся колоссальным. Сегодня Соединенным Штатам, как стратегически, так и репутационно, необходима хотя бы одна региональная развязка, реализованная посредством силового инструмента. Монархии Залива – партнеры Трампа При этом следует признать, что Трампу удается довольно многое, правда, в основном, по линиям, на которых он достигал успеха, впервые став президентом. Прежде всего, это связано с Саудовской Аравией, которую в 2017 году Трамп посетил первой, положив начало «Соглашениям Авраама», и которой он откроет серию зарубежных визитов в свою вторую каденцию. Напомню, что монархии Персидского залива были одними из первых, кто подтвердил готовность увеличить инвестиции в совместные с США проекты. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) намерен в ближайшие два года, перебалансировав свой пакет активов в Европе, поднять планку американских проектов с 30 до 45 миллиардов долларов. А Саудовская Аравия пошла ещё дальше, заявив, что намерена за четыре года увеличить инвестиции и торговлю с США, по меньшей мере, на 600 миллиардов долларов. Поистине, феноменальный денежный поток!

В свою очередь, для администрации Трампа принципиально важно, что колоссальные средства монархий Персидского залива будут направляться именно в США. Во-первых, с точки зрения конкуренции с БРИКС (считай с Китаем). Во-вторых, они необходимы администрации Трампа для новой технологической революции в космосе и создания первой масштабной "альтернативной реальности", адаптированной для широкого числа пользователей Искусственного интеллекта (ИИ). Не случайно Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман еще до прихода Трампа к власти пытались привлечь суверенные фонды монархий Залива для финансирования ИИ-проектов. Если же суммировать общую составляющую, то и "домашняя" политика США на американском континенте, и влияние Белого дома на треки Евразии, продвигаемое с характерным для Дональда Трампа напором и «морковками» экономических стимулов, с точки зрения национальных интересов США местами приводит к успеху. И Иран в этом плане - традиционная и весьма удобная для США цель. Как утверждают арабские источники, в письме Трампа, переданном руководству Ирана в начале марта, на окончательный ответ отведено всего два месяца. Таким образом, авиационно-ракетный «кулак» США может обрушиться на Иран в начале мая. Что косвенно подтверждают от пяти до девяти стратегических бомбардировщиков-невидимок большой дальности B-2 Spirit, переброшенные в Индийский океан с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Нефть всему голова В целом, получается любопытная конфигурация. Понимая, что в переговорах с Тегераном и Москвой политика «пряника», скорее всего, может не сработать, Трамп, дабы отрезвить строптивых лидеров Ирана и России, готов переключиться на «кнут». И тогда по команде из Белого дома для покупателей российской нефти будут введены американские пошлины в пределах от 25 до 50 или даже более процентов. Одновременно за счет массированных ракетных и авиационных ударов по основным инфраструктурным объектам Ирана будет тотально блокирован нефтяной экспорт Исламской республики.