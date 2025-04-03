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GL Group стартует бурение первой в истории Азербайджана горизонтальной скважины на суше

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Тамилла Алиева, собкор
04:19 822

GL Group запустила беспрецедентную программу бурения, включающую первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на суше. Программа ориентирована на достижение глубоких нефтяных пластов на месторождениях “Кюрсанги” и “Гарабаглы” в Сальянском районе, разрабатываемых Salyan Oil Limited - аффилированной компанией GL Group. В рамках программы планируется бурение вертикальной скважины глубиной в 4000 метров, более глубокой вертикальной скважины глубиной в 5000 метров и горизонтальной скважины протяжённостью в 4400 метров с горизонтальным участком не менее 400 метров.

Эта программа бурения знаменует собой конец 14-летнего перерыва в бурении скважин на месторождениях “Кюрсанги” и “Гарабаглы” и представляет собой стратегическую возможность для увеличения добычи за счет внедрения и использования современных и инновационных технологий.

Для достижения этих целей, GL Group привлекла ведущих отечественных и международных экспертов в индустрии, а также обеспечила стратегическое сотрудничество с местными и передовыми глобальными подрядными организациями. Это позволяет внедрить лучшую международную практику на каждом этапе реализации программы, а также способствует повышению производительности, улучшению операционной эффективности и снижению сопутствующих рисков.

О “GLGroup”:

GLGroup оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения “Кюрсанги” и “Гарабаглы” в Сальянском районе, "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира" на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании SalyanOilLimited и TaghiyevOperatingCompany, а также компания GLTechnicalServices, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GLGroup в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании GazelleEnergyLimited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Подробная информация о GLGroup и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.

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