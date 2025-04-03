GL Group стартует бурение первой в истории Азербайджана горизонтальной скважины на суше

GL Group запустила беспрецедентную программу бурения, включающую первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на суше. Программа ориентирована на достижение глубоких нефтяных пластов на месторождениях “Кюрсанги” и “Гарабаглы” в Сальянском районе, разрабатываемых Salyan Oil Limited - аффилированной компанией GL Group. В рамках программы планируется бурение вертикальной скважины глубиной в 4000 метров, более глубокой вертикальной скважины глубиной в 5000 метров и горизонтальной скважины протяжённостью в 4400 метров с горизонтальным участком не менее 400 метров.

Эта программа бурения знаменует собой конец 14-летнего перерыва в бурении скважин на месторождениях “Кюрсанги” и “Гарабаглы” и представляет собой стратегическую возможность для увеличения добычи за счет внедрения и использования современных и инновационных технологий.