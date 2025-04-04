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Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины

обновлено 14:46
14:46 6257

Возможные гарантии для Украины - это очень сложная тема, предмет переговоров и обсуждений. Какие-то конкретные параметры сейчас назвать нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По итогам визита в Вашингтон глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что вступление Киева в НАТО совершенно невозможно, но "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме могут быть приемлемы".

"Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема. Все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет", - ответил Песков на вопрос, о каких гарантиях может идти речь.

*** 10:58

Представитель президента России Кирилл Дмитриев после встречи в Белом доме выступил с неожиданным заявлением о возможности предоставления гарантий безопасности Украине. В беседе с Fox News он отметил, что некоторые гарантии безопасности для Украины «могут быть рассмотрены как приемлемые».

Дмитриев упомянул, что Украина атаковала российские энергетические объекты, но подчеркнул, что переговоры в Белом доме завершились «на позитивной ноте». По его словам, Кремль готов обсуждать варианты обеспечения безопасности Киева. «Определенные гарантии безопасности в том или ином виде могут быть допустимы», — сказал он, не вдаваясь в детали. При этом он категорически исключил вступление Украины в НАТО как «вообще невозможное».

Как отмечает Politico, слова Дмитриева расходятся с традиционной линией Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин настаивал, что мир возможен только при условии «демилитаризации» Украины, а глава МИД Сергей Лавров исключал присутствие европейских миротворцев, называя это «категорически неприемлемым».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что единственным надежным способом предотвратить новое нападение России являются прочные гарантии безопасности, включая членство в НАТО и размещение американских и европейских миротворцев на территории Украины.

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