Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины

Возможные гарантии для Украины - это очень сложная тема, предмет переговоров и обсуждений. Какие-то конкретные параметры сейчас назвать нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По итогам визита в Вашингтон глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что вступление Киева в НАТО совершенно невозможно, но "те или иные гарантии безопасности в некоторой форме могут быть приемлемы".

"Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема. Все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет", - ответил Песков на вопрос, о каких гарантиях может идти речь.