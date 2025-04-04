Израиль ликвидировал одного из главных пропагандистов ХАМАС

«Хотя его называли известным журналистом в Газе, он был неотъемлемой частью ХАМАС», - добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что ликвидированный принимал активное участие в создании пропагандистских видеороликов, распространяемых ХАМАС, в которых были засняты похищенные израильтяне в Газе.

«Армия обороны Израиля уничтожила террориста Мухаммеда Салеха аль-Бардавила, который курировал пропаганду и психологический террор в военном крыле ХАМАС. Аль-Бардавил играл центральную роль в пропагандистском аппарате ХАМАС», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ей удалось ликвидировать в секторе Газа одного из главных представителей пропагандистского аппарата палестинского движения ХАМАС.

*** 11:38

Истребитель израильских ВВС атаковал город Сайду на юге Ливана, в результате чего погиб один из военных руководителей радикального палестинского движения ХАМАС Хасан Фархат, сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что ракетный удар был нанесен по жилому дому на окраине города. Вместе с Фархатом были убиты еще два человека.

27 марта в результате израильского авиаудара в Джабалии на севере Газы ликвидирован представитель ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану.

24 марта армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двоих командиров подразделений ХАМАС в секторе Газа. Были убиты заместитель командира бригады ХАМАС в Газе Ахмад Салман Авджа Шимали. Кроме того, ликвидирован командир батальона ХАМАС «Шеджайя» Джамиль Омар Джамиль Вадия.

4 марта в ходе перестрелки в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан израильские силовики уничтожили лидера ХАМАС в этом районе Иссера Саади.