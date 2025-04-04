SOCAR в Израиле проясняет свою миссию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) во втором полугодии прояснит детали своей деятельности в проектах в израильской экономической зоне Средиземного моря. Об этом стало известно haqqin.az.

Напомним, что 31 января SOCAR заключила сделку с компанией Union Energy, выкупив у нее 10% долевого участия в проекте «Тамар», одном из крупнейших офшорных газовых месторождений Израиля, что стало первой инвестицией SOCAR в проекты по разведке и добыче в Средиземноморье.

Объем инвестиций уточнится во второй половине 2025 года.

Отметим, что месторождение «Тамар» является ключевым поставщиком природного газа в регион Средиземноморья, играя важную роль в энергетической безопасности как данного региона, так и стран ЕС.