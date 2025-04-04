SOCAR в Израиле проясняет свою миссию
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) во втором полугодии прояснит детали своей деятельности в проектах в израильской экономической зоне Средиземного моря. Об этом стало известно haqqin.az.
Напомним, что 31 января SOCAR заключила сделку с компанией Union Energy, выкупив у нее 10% долевого участия в проекте «Тамар», одном из крупнейших офшорных газовых месторождений Израиля, что стало первой инвестицией SOCAR в проекты по разведке и добыче в Средиземноморье.
Объем инвестиций уточнится во второй половине 2025 года.
Отметим, что месторождение «Тамар» является ключевым поставщиком природного газа в регион Средиземноморья, играя важную роль в энергетической безопасности как данного региона, так и стран ЕС.
Месторождение расположено в 80 км к западу от Хайфы, его доказанные запасы – более 200-300 млрд кубометров газа, оно базируется в Левантийском бассейне восточного Средиземноморья. Данное месторождение было открыто в январе 2009 года, добыча газа ведется с марта 2013 года.
Ранее Union Energy владела в проекте 11% акций, в числе других акционеров — Chevron (25%, оператор), Mubadala Energy (ОАЭ) — 11%, Tamar Petroleum (16,75%), Gor Gas (4%), Everest — 3%.
В марте 2025 года SOCAR стала оператором другого проекта в Израиле — блока I-6, по которому планируются разведочные работы. Этот блок находится близ месторождения «Левиафан» в Средиземном море с запасами газа более 1 трлн кубометров, и можно предположить, что SOCAR ожидает новое газовое открытие. Партнером по блоку I-6 является BP и NewMed.