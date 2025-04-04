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Теракты не пройдут

12:07 793

ФСБ сообщила о задержании «завербованного украинскими спецслужбами» военнослужащего, который якобы готовил подрыв общежития в Подмосковье.

Теракт планировался в воинской части Минобороны России, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

В заявлении говорится, что при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства «задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных ВУЗов».

«В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления», - добавили в спецслужбе.

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