Теракты не пройдут

ФСБ сообщила о задержании «завербованного украинскими спецслужбами» военнослужащего, который якобы готовил подрыв общежития в Подмосковье.

Теракт планировался в воинской части Минобороны России, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

В заявлении говорится, что при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства «задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных ВУЗов».

«В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления», - добавили в спецслужбе.