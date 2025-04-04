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iPhone рекордно подорожают

12:08 1505

Стоимость смартфонов iPhone американской компании Apple может подскочить на 43% из-за новых таможенных пошлин, установленных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на оценки аналитиков инвестиционного банка Rosenblatt Securities.

По их расчетам, базовая модель iPhone 16, ранее стоившая $799, может подорожать до $1 142, а цена топовой версии iPhone 16 Pro Max вырастет с $1 599 до $2 300. Эксперты объясняют, что такой рост возможен, если Apple, чье производство в основном сосредоточено в Китае, переложит дополнительные расходы на потребителей.

Издание напоминает, что во время своего первого срока Трамп уже вводил пошлины на множество китайских товаров, стремясь побудить американские компании перенести производство в США или соседние страны. Тогда Apple удалось добиться определенных исключений, однако в этот раз ни о каких исключениях пока не сообщалось.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Он заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. После введения пошлин американский рынок пережил мощнейшее падение.

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