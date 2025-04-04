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Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию

12:17 1586

Сегодня энергетическая безопасность, как никогда ранее, является неотъемлемой частью национальной безопасности, безопасности стран. Сегодня можно также говорить о промышленной безопасности.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По словам главы государства, «для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, продукция нефтяной химии, удобрения. Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, удобрений».

Президент Алиев отметил, что сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран. Десять из них являются европейскими странами, 8 - члены Европейского Союза. «География наших поставок газа в Европу однозначно расширится, потому что мы уже работаем над созданием газораспределительной сети в некоторых европейских странах. В некоторых из них ее нет, в других – должна быть расширена. Азербайджан планирует это сделать. Таким образом, география наших поставок газа однозначно расширится», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также указал, что в настоящее время Южный газовый коридор работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP являются тремя неотъемлемыми частями этого коридора. «Они работают на полную мощность, и нам нужно их расширять», - заявил глава государства, добавив, что для этого, безусловно, нужны средства. «Здесь мы подходим к важному моменту. Мы неоднократно отмечали, что международные финансовые институты, те институты, которые приняли решение приостановить финансирование проектов, связанных непосредственно с полезными ископаемыми, возможно, должны прекратить эту политику», - подчеркнул президент.

Глава государства особо отметил, что месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», «Апшерон» и «Шахдениз» вносят вклад в энергетическую безопасность многих стран.

«Через несколько лет будут разрабатываться и многие другие нефтегазовые месторождения, по которым уже подписаны контракты и реализуется рабочая программа. Прокладка трубопроводов, нефтепроводов Баку – Тбилиси -Джейхан, Баку - Супса, а также Южно-Кавказского газопровода – это результат совместной работы всех участников», - подчеркнул глава государства.

«Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет востребован в Европе. То есть нам нужно быть уверенными, что на европейском рынке в течение нескольких лет еще будет в этом потребность. Если у нас не будет такой гарантии, то ни инвесторы, ни страны не будут вкладывать деньги. Таким образом, возникнет огромный дефицит природного газа. А наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях», - сказал глава государства.

Президент Алиев выразил уверенность, что роль Азербайджана в партнерстве в сфере энергетической безопасности будет только расти.

Глава государства также сообщил о подписанных с инвесторами контрактах и подчеркнул: «Это контракты, касающиеся солнечных и ветровых электростанций, которые к 2030 году обеспечат 6 ГВт электроэнергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд и будет направлен на экспорт. В то же время мы наращиваем свой гидроэнергетический потенциал за счет собственных инвестиций, особенно в освобожденных от армянской оккупации Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах».

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