Переговоры Алиева и Байрактара в Баку

В пятницу, 4 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, участвующего в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, сообщает официальный сайт главы государства.