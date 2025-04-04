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Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией

12:23 1463

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет подписания долгожданного мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил в пятницу старший советник Государственного бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Эрик Джейкобс. Выступая на энергетическом мероприятии в Баку, Джейкобс заявил, что мирный договор откроет «новую эру безопасности и процветания» для региона Южного Кавказа.

Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, затрагивал тему урегулирования азербайджано-армянского конфликта в контексте более широкой стратегии администрации Трампа по разрешению международных конфликтов. В интервью журналисту Такеру Карлсону 22 марта 2025 года Уиткофф упомянул Азербайджан и Армению в числе конфликтов, которые он рассматривает в рамках своей работы.

Спецпосланник отметил, что его подход к урегулированию конфликтов основан на прагматизме: если нет уверенности в возможности завершить конфликт путем диалога, он не видит смысла тратить время. Говоря о принципах разрешения споров, Уиткофф сказал: «Эти расчеты будут такими же с иранцами, такими же с русскими и украинцами. И они будут одинаковыми с Азербайджаном и Арменией».

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