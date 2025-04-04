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Орбан: «Европа ненавидит Трампа»

12:28 696

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США продолжают переговоры с Россией по украинскому урегулированию и работают над мирным планом, в то время как страны Западной Европы, по его словам, готовятся к затяжному военному конфликту.

Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.

"Западноевропейцы разработали военный план. Они рассчитывают на значительные расходы на поддержку украинской армии и готовятся к продолжительной войне", — отметил Орбан.

Он считает, что лидеры стран Западной Европы "ненавидят Трампа и не были бы огорчены, если бы его усилия потерпели неудачу". Однако президент США "уже сумел добиться потрясающих успехов", утверждал Орбан. "В результате его действий эта война [в Украине] не распространится дальше в нашем направлении, на Западную Европу", - пояснил премьер. По его мнению, в такой ситуации будет лучше всего, если европейцы "не станут мешать, а окажут ему поддержку".

Ранее Орбан не раз подчеркивал, что Венгрия выступает за диалог между Вашингтоном и Москвой.

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