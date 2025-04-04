Орбан: «Европа ненавидит Трампа»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США продолжают переговоры с Россией по украинскому урегулированию и работают над мирным планом, в то время как страны Западной Европы, по его словам, готовятся к затяжному военному конфликту.

Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.