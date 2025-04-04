Что нужно знать о стенокардии

Кардиолог Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева Министерства здравоохранения Седагет Султанова рассказывает в интервью о стенокардии, причинах ее возникновения, симптомах, с чего начинать лечение стенокардии и как его проводить… - Стенокардия – наиболее распространенная клиническая форма ишемической болезни сердца. При этой патологии увеличивается потребность сердечной мышцы (миокарда) в кислороде и снижается снабжение миокарда кислородом. В результате за грудиной формируется ангинозный болевой синдром. Механизмы возникновения стенокардии различны. Ключевую роль здесь играет атеросклероз коронарных артерий. В результате атеросклеротического процесса просвет сосудов сужается, снижается скорость кровотока, изменения сосудистой стенки приводят к нарушению кровообращения в миокарде. Другие механизмы стенокардии включают спазм сосудов, воспаление, эндотелиальную дисфункцию. Факторы риска стенокардии делятся на две группы. Контролируемые факторы: избыточная масса тела или ожирение, неправильное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, нарушения липидного обмена и др. К неконтролируемым факторам риска относятся возраст, пол и генетическая предрасположенность.

- Каковы симптомы стенокардии? - Одним из важных специфических симптомов стенокардии являются давящие, сжимающие, жгучие боли, возникающие за грудиной. Боль может иррадиировать в спину, плечо, руку, шею, челюсть и даже в брюшную полость. Продолжительность боли обычно длится до 15 минут. Возникновение боли в результате физического или эмоционального напряжения является характерным признаком стенокардии. Если напряжение увеличивается, усиливается и боль, и наоборот, в состоянии покоя боль может полностью прекратиться. Боли при стенокардии также уменьшаются или полностью исчезают после приема таблеток нитроглицерина, который следует класть под язык. Во время приступа стенокардии у больного возникает нехватка воздуха, он прижимает руки к груди и старается оставаться неподвижным. У больного может повыситься артериальное давление, а пульс сопровождается тахикардией и аритмией. Длительный приступ стенокардии может перерасти в инфаркт миокарда. Хочу отметить, что боль может отсутствовать, либо одышка, неприятные ощущения, а дискомфорт может быть обозначен как эквивалент боли. Перечисленные симптомы являются типичными для стенокардии. Существуют и другие формы стенокардии. Например, при стенокардии покоя приступы боли не связаны с физической нагрузкой, возникают преимущественно в покое и часто ночью. Боль при вазоспастической стенокардии возникает спонтанно и обусловлена спазмом эпикардиальных коронарных артерий. Приступы стенокардии развиваются только в состоянии покоя, ночью или рано утром. Боль при микрососудистой стенокардии возникает как при физической нагрузке, так и после нее. Эта форма стенокардии чаще возникает у женщин в период постменопаузы. Микрососудистая стенокардия характеризуется отсутствием атеросклеротических изменений крупных коронарных артерий и наличием функциональных и морфологических нарушений в дистальном отделе коронарных артерий. Вазоспастическая и микрососудистая стенокардия связана с необструктивной ишемической болезнью. - Можно ли поставить диагноз «стенокардия» лишь на основании жалоб больного? - Естественно, ключевую роль в диагностике стенокардии играют жалобы больного. Однако лабораторно-инструментальные исследования помогают уточнить патологию. При лабораторных исследованиях следует проверить уровень общего холестерина и фракций липидов, параметры свертывания крови, специфические биомаркеры поражения кардиомиоцитов, показатели нарушений углеводного обмена. Среди инструментальных исследований пациенту в первую очередь следует провести электрокардиограмму (ЭКГ). При необходимости следует проводить ежедневный мониторинг ЭКГ. Рекомендуется ультразвуковое исследование сердца, то есть эхокардиография (ЭХОКГ). Эти методы показывают наличие ишемических изменений миокарда и сократимости сердечной мышцы. Коронарография является одним из важных методов исследования у больных стенокардией. Путем введения специального контрастного вещества исследуют сосуды сердца под рентгеном. Если при коронарографии обнаруживается сужение коронарных артерий, баллон расширяют посредством ангиопластики. При необходимости рекомендуется компьютерная томография (КТ) сердца. Это высокоточный неинвазивный метод диагностики, позволяющий оценить структуру сердца и состояние коронарных сосудов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца широко применяется как информативный метод исследования при ишемической болезни сердца. С помощью этого метода осуществляется точное определение живых клеток сердца, причин кардиомиопатий, дифференциация сердечных производных, определение пороков клапанов. Таким образом, в настоящее время для подтверждения диагноза ишемической болезни сердца используются многочисленные диагностические процедуры.