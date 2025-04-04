Администрация Дональда Трампа заявила о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, включая частичное прекращение огня по энергетической инфраструктуре и в акватории Черного моря. Однако разные трактовки договоренностей и продолжающиеся боевые действия подрывают доверие к процессу. Об этом пишет The Washington Post. Стороны по-разному оценивают условия прекращения огня: если Украина и США говорили о прекращении ударов по всей гражданской инфраструктуре, то Москва утверждала, что речь шла только об энергетике. Обвинения в нарушении договоренностей звучат с обеих сторон. Президент Трамп, выступая публично, заявил: "Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами. Но мы должны остановить это". Несмотря на риторику, результаты переговоров остаются ограниченными.

Это был конфликт, который Трамп обещал решить за 24 часа, но реальные результаты переговоров значительно подорвали доверие к процессу и к беспристрастности американских посредников. По словам аналитиков, в переговорах администрация Трампа выглядит менее опытной по сравнению с российской делегацией, включающей дипломатов с десятилетиями стажа. Команду США возглавляет Стив Уиткофф, у которого нет опыта взаимодействия с Россией. Бывший советник Белого дома Томас Грэм отметил, что Белый дом стремится продемонстрировать прогресс, несмотря на реальные трудности. Аналитик Джошуа Гумински считает, что администрация США пытается выстроить новое понимание переговорного процесса. Стив Уиткофф назвал встречи между Путиным и Трампом "трансформационными" и "полезными для мира". Однако по данным соцопросов, 75% украинцев считают, что мирное соглашение под руководством США будет несправедливым или частично несправедливым.