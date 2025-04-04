Вашингтон под давлением Москвы. Американские переговорщики теряют позиции
Администрация Дональда Трампа заявила о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, включая частичное прекращение огня по энергетической инфраструктуре и в акватории Черного моря. Однако разные трактовки договоренностей и продолжающиеся боевые действия подрывают доверие к процессу.
Об этом пишет The Washington Post.
Стороны по-разному оценивают условия прекращения огня: если Украина и США говорили о прекращении ударов по всей гражданской инфраструктуре, то Москва утверждала, что речь шла только об энергетике. Обвинения в нарушении договоренностей звучат с обеих сторон.
Президент Трамп, выступая публично, заявил: "Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами. Но мы должны остановить это". Несмотря на риторику, результаты переговоров остаются ограниченными.
Это был конфликт, который Трамп обещал решить за 24 часа, но реальные результаты переговоров значительно подорвали доверие к процессу и к беспристрастности американских посредников. По словам аналитиков, в переговорах администрация Трампа выглядит менее опытной по сравнению с российской делегацией, включающей дипломатов с десятилетиями стажа. Команду США возглавляет Стив Уиткофф, у которого нет опыта взаимодействия с Россией.
Бывший советник Белого дома Томас Грэм отметил, что Белый дом стремится продемонстрировать прогресс, несмотря на реальные трудности. Аналитик Джошуа Гумински считает, что администрация США пытается выстроить новое понимание переговорного процесса.
Стив Уиткофф назвал встречи между Путиным и Трампом "трансформационными" и "полезными для мира". Однако по данным соцопросов, 75% украинцев считают, что мирное соглашение под руководством США будет несправедливым или частично несправедливым.
Администрация США также сделала ряд уступок: отказалась от обсуждения членства Украины в НАТО и косвенно допустила признание контроля России над частью украинских территорий, что вызвало критику.
Ряд экспертов выразили обеспокоенность тем, что США демонстрируют односторонние шаги и повторяют российские позиции. Некоторые комментаторы считают, что Уиткофф слишком близко воспроизводит аргументы Москвы, что вызывает напряжение со стороны Киева.
Между тем Россия продолжает использовать переговоры в своих интересах. Примером стало изменение трактовки соглашения по прекращению огня: Москва после заявления США ограничила его только энергетическими объектами.
Эксперты считают, что текущие шаги создают иллюзию прогресса, не приводя к значимым результатам. Главный вопрос, по мнению аналитиков, — хватит ли у США терпения и ресурсов, чтобы добиться от Москвы уступок.
На днях в Вашингтон прибыл представитель РФ Кирилл Дмитриев и провел встречи с американскими официальными лицами. Это был первый визит представителя Москвы в США с 2022 года. После встречи Дмитриев заявил, что администрация США "слышит позицию России и понимает ее озабоченность". По данным NBC, окружение Трампа не рекомендует ему контактировать с Путиным до достижения полной договоренности о прекращении огня.