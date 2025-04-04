Азербайджан требует от Армении точные карты

Армения передала Азербайджану карты минных полей с точностью 25%, более половины подрывов произошли за их пределами, заявил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде.

«Хотя после международного давления Армения предоставила некоторые карты, они охватывали лишь небольшую часть заминированных территорий и были точны только на 25%. Более 55% последних случаев подрыва на минах произошли на территориях, не охваченных этими картами», – заявил Гаджизаде в интервью журналу Envoy по случаю 4 апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Он отметил, что предоставленные армянской стороной карты показывают размещение лишь 400 тыс. мин на азербайджанских территориях из 1,5 млн.

Гаджизаде отметил, что Баку ожидает от международного сообщества последовательных шагов в осуждении минной угрозы со стороны Армении и рассчитывает на передачу точных карт всех заминированных территорий.

«Крайне важно, чтобы Армения предоставила точные карты всех заминированных территорий для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев и восстановления пострадавших регионов», – добавил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.